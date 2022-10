Co może połączyć mechaniczkę samochodową i samotnego ojca? Odpowiedź nie jest prosta i łamie stereotypy

"To nie ze mną" to pierwsza oryginalna, fabularna produkcja stacji. Główni bohaterowie: Tosia (Ada Szczepaniak) i Michał (Adrian Zaremba), z pozoru są jak ogień i woda. Ona jest mechaniczką samochodową, która nie boi się ciężkiej pracy. Jest pewna siebie i twardo stąpa po ziemi. On z kolei to samotny ojciec, który wychowuje dwie córki i dopiero zaczął pracować jako lekarz w miejscowej przychodni. Oboje wcale nie szukają miłości i nie są gotowi na nowe relacje.

- Michał skupia się głównie na wychowywaniu córek. Zbudował swój świat, który jakoś się trzyma, ale ledwo. Być może to jest wytłumaczenie, dlaczego nie chce wpuszczać nikogo do środka - powiedział Adrian Zaremba, odtwórca roli Michała.

Czy ich podejście zmieni się po tym, jak dosłownie na siebie wpadną? To nie będzie takie oczywiste.

"To nie ze mną" przełamuje stereotypy

Akcja serialu ma miejsce w Złotym Stoczku. To małe i urokliwe miasteczko, w którym wszyscy się znają i z pozoru wszystko o sobie wiedzą. Nic więc dziwnego, że pojawienie się nowego lekarza wywoła w mieście niemałe poruszenie, szczególnie wśród miejscowych singielek, które zaczną nad wyraz często "chorować". Michałowi jednak wcale nie w głowie będą romanse.

Adrian Zaremba (materiał promocyjny)

Tosia z kolei to zaradna i samowystarczalna młoda kobieta. Znajomi ją podziwiają - zwłaszcza, że w rodzinie, to właśnie ona jest głosem rozsądku i co chwilę wyciąga z tarapatów swoich braci. To osoba, która z pewnością przełamuje stereotypy dotyczące płci. Rola jednak, którą pełni w społeczności, w pewien sposób sprawiła, że Tosia rozczarowała się mężczyznami i zamknęła na relacje z nimi.

- Role społeczne i powinności grzecznościowe kobiet ewoluują. Dawny model zakładał, że kobieta powinna być cicha, powinna przytakiwać mężczyznom i nie może śmiać się za głośno. Z Tosią jest zupełnie inaczej - to bardzo sprawcza osoba, która pokazuje, że tak naprawdę nie chodzi o płeć, a umiejętności jakie posiadamy - zauważa Ada Szczepaniak, odtwórczyni roli Tosi.

Ada Szczepaniak (materiał promocyjny)

Obsada serialu

Ada Szczepaniak (serialowa Tosia) do tej pory dała się poznać jako aktorka teatralna i dubbingowa. Zagrała m.in. w sztuce pt. "Król Lear" w Teatrze Kochanowskiego w Opolu oraz użyczała głosu w disneyowskiej animacji "Nasze magiczne Encanto".

Adriana Zarembę (serialowego Michała) możemy kojarzyć z kolei z wielu głośnych produkcji – pojawił się m.in. w filmach "Wołyń", "Powidoki", "Kler" i "Wesele", a także m.in. w serialu "Belfer".

W rolach drugoplanowych w produkcji Stopklatki pojawią się m.in. Katarzyna Ankudowicz, Magdalena Smalara, Ewa Gawryluk, Jacek Lenartowicz, Kamil Szeptycki i Ewa Bułhak. Za reżyserię serialu odpowiada Katarzyna Priwieziencew, do tej pory znana m.in. z "Narzeczony na niby", "Leader", "Hel" i "Samiec Alfa".

Idealna propozycja na jesienne wieczory

"To nie ze mną" to prawdziwy promyk słońca na jesienne wieczory. Intrygująca opowieść, która przełamując stereotypy i role narzucane nam przez społeczeństwo, skłania do myślenia i otwiera dyskusję. Historia Tosi i Michała pokaże, że warto mieć odwagę, aby być po prostu sobą.

12-odcinkowy serial zadebiutuje na antenie Stopklatki już 16 października o godzinie 17:00. Widzowie w każdą niedzielę będą mogli zobaczyć dwa premierowe odcinki produkcji.

Adrian Zaremba, Agata Dudacy, Olaf Staszkiewicz, Ada Szczepaniak (materiał promocyjny)