TVN zaczął rozdawać miliony, a "Big Brother" rozbił bank popularności. 25 lat niesamowitej historii

TVN świętuje swoje 25-lecie - stacja zaczęła nadawać 3 października 1997 roku. W ciągu ostatniego ćwierćwiecza wypromowała setki gwiazd, dzięki programom uratowała mnóstwo plajtujących restauracji, pokazała, jak ludzie zachowują się w obecności kamer 24/7, czy dała im szansę wzbogacić się.

TVN świętuje 25 lat!

TVN zaczął nadawać w 1997 roku. Flagowy serwis informacyjny stacji - "Fakty" - do dziś wiedzie prym pod względem popularności, ale z czasem ludzie zaczęli poszukiwać w telewizji rozrywki. I choć początkowo nie było jej tak dużo jak teraz, TVN wiedział, co zainteresuje widzów - inni, zwykli ludzie.

Big Brother Materiał promocyjny

W 2001 roku na antenie TVN-u zadebiutował reaktywowany później w 2019 roku "Big Brother". Dziś, w dobie mediów społecznościowych ludzie zaczęli "być bliżej" ze swoimi idolami, czy po prostu w łatwiejszy sposób zaczęli się ze sobą kontaktować. Kiedyś było zupełnie inaczej. Wybrańcy zostali wysłani do Domu Wielkiego Brata, by pod okiem kamer walczyć ze swoimi słabościami, lękami, fanaberiami - wszystko to, by wygrać 500 tys. złotych. Pierwszą, najpopularniejszą jak do tej pory edycję show wygrał Janusz Dzięcioł (finałowy odcinek oglądało wówczas dziewięć milionów ludzi!).

Michał Szpak Materiał promocyjny

Kilka lat temu TVN zaczął stawiać na programy rozrywkowe, w których poszukiwane były młode talenty. "The X Factor" był programem emitowanym przez większość krajów na świecie. Do polski dotarł w 2011 roku i natychmiast stał się hitem. Z pewnością na popularność wpłynęła obecność finalisty pierwszego sezonu, Michała Szpaka, który dziś jest jednym z najpopularniejszych wokalistów w kraju. Stacja wykreowała artystę kompletnego, który wiedział, czego chce i jak chce wyglądać. Telewizja sporo ryzykowała - w końcu sam Kuba Wojewódzki mówił, że "Michała albo się kocha, albo nienawidzi". Na szczęście to nie przestraszyło stacji, która z chęcią dawała szansę na zdobycie popularności każdemu człowiekowi.

Top Model Materiał promocyjny

Właśnie "Top Model" to kolejny flagowy program TVN-u. Po sukcesie "Mam talent", a przed erą "X Factora", przyszedł czas na poszukiwania modelek, a później i modeli. Dzięki udziałowi w show popularność zdobyły takie gwiazdy jak: Anna Piszczałka, Karolina Gilon, Karolina Pisarek, Klaudia El Dursi czy Radek Pestka. Na oczach widzów uczono uczestników, jak poruszać się po wybiegu, czy pokazano, jak wygląda praca podczas fashion weeków - ciągłe przymiarki, podróże z jednego atelier do drugiego i życie na walizkach.

Milionerzy Materiał promocyjny

Niekwestionowanym hitem stacji od lat są "Milionerzy". Teleturniej, w którym chciałby wystąpić praktycznie każdy, dla każdego jednak nie jest. Niewiele osób może poszczycić się powszechną wiedzą w różnych dziedzinach. Ba, kiedy siedzi się naprzeciwko Huberta Urbańskiego, w studio jest ciemno, a muzyka tajemnicza jak z horroru, trzeba też umieć przezwyciężyć stres. Program emitowany był w latach 2003-2010, po czym, ku uciesze widzów, wrócił z nowymi odcinkami na szklane ekrany w 2017 roku. Aktualnie nowe odcinki można oglądać od poniedziałku do czwartku o 20:55.

Kuchenne rewolucje Materiał promocyjny

Mówiąc o 25-leciu TVN-u nie sposób nie wspomnieć o "Kuchennych rewolucjach" Magdy Gessler, które uratowały biznesy setek przedsiębiorców w Polsce. Choć na planie bywa nerwowo, nieugięta prowadząca wie, w jakim celu przemierza kraj. Za priorytet bierze sobie ratowanie polskich restauracji, do których później zjeżdżają tłumy.

Perfekcyjna pani domu Materiał promocyjny

Małgorzata Rozenek pojawiła się w show-biznesie nagle, ale dzięki temperamentowi i pewności siebie szybko stawała się ulubioną gwiazdą stacji. Choć początkowo ruszyła na pomoc gospodyniom i gospodarzom domowego zacisza, dziś była "Perfekcyjna pani domu" może cieszyć się posadą prowadzącej w telewizji śniadaniowej. "Dzień dobry TVN" ma obecnie sześć par prowadzących, co jest absolutnym rekordem.

Azja Express Materiał promocyjny

TVN wykreował także modę na programy podróżnicze z gwiazdami. "Agent", "Ameryka Express" czy "Przez Atlantyk" to tylko niektóre z propozycji, które z tygodnia na tydzień odnotowywały świetnie wyniki oglądalność. I tak jak w "Big Brotherze" mogliśmy obserwować niewyreżyserowane zachowania zwykłych Kowalskich i Nowaków, tak w tego typu show poznawaliśmy prawdziwe oblicze polskich gwiazd, które pozbawiono dostępu do telefonów czy pieniędzy.

W 2001 roku na głównej antenie stacji zadebiutowała Ewa Drzyzga oraz jej "Rozmowy w toku". W tym samym roku na szklanych ekranach u Polaków w domu pojawiła się także pierwsza telewizja informacyjna - TVN 24. Zmian i chęci wyjścia naprzeciw potrzebom widza, jak widać, nigdy w TVN nie brakowało. Różnorodna na pewno będzie jubileuszowa, jesienna ramówka stacji.

Rozmowy w toku Materiał promocyjny