Sposoby gwiazd na piękne włosy to nie magia. Sekret? Aplikacja na telefon

Kiedyś kojarzona przede wszystkim z burzą kręconych włosów, od kilku lat aktorka woli jednak prostą fryzurę. Jak udaje się jej osiągać taki efekt? Okazuje się, że Cichopek zaprzyjaźniła się ze szczotką i suszarką. W związku z tym, że jej włosy są nieustannie poddawane kolejnym stylizacjom, aktorka musi o nie szczególnie dbać. Katarzyna Cichopek wielokrotnie była pytana o sekret pięknych włosów. Na Instagramie odpowiedziała fankom na pytania o to, co robi, by były w tak dobrej kondycji. Okazuje się, że ma na to swój sekretny sposób.

„Co robię, aby moje włosy po całym dniu na planie, nieustannych stylizacjach, były zdrowie i ładnie wyglądały? Odpowiedź jest bardzo prosta" - zaczęła wpis.

Wyszło na jaw, że Katarzyna Cichopek stosuje tak zwaną świadomą pielęgnację - dobiera kosmetyki do rodzaju włosów i nie sięga po losowe specyfiki. Jednak wiele osób, które zaczynają swoją przygodę z tzw. "włosingiem" i świadomą pielęgnacją, szybko się zniechęca. Już pierwszy krok - określenie, jakiej porowatości są nasze włosy - może dla niektórych okazać się trudny. A to przecież dopiero początek. W świadomej pielęgnacji ważnych jest wiele punktów - wcierki, olejowanie, odpowiednia kolejność nakładania odżywek...

Nie wiesz, jak się do tego zabrać? Możesz spróbować pójść śladami aktorki, której w prowadzeniu pomaga specjalna aplikacja OnlyBio Stories. Wśród jej funkcjonalności znajdziesz między innymi "Plan pielęgnacyjny", dopasowany do potrzeb twojej skóry głowy i włosów oraz do czasu, który możesz poświęcić na pielęgnację. Zawiera:

dokładny opis każdego dnia,

instrukcję wykonania każdego rytuału,

listę produktów potrzebnych do pielęgnacji, z możliwością dodania swoich ulubionych produktów.

Oprócz "Planu" jest także sekcja "Wiedza oraz wideoteka", gdzie znajduje się dostęp do wielu treści edukacyjnych, w formie artykułów oraz filmików instruktażowych. Za to "Półka" zapewnia dostęp do listy produktów:

prezentowanych w planie,

ulubionych,

własnych (dodanych samodzielnie),

OnlyBio oraz Stars From The Stars.

Teraz wszystko, czego potrzebujesz, aby świadomie zadbać o swoje włosy, znajduje się w jednym miejscu - w twoim telefonie.

„Naprawdę jest świetna. Możecie z nią ułożyć i zaplanować swój indywidualny program pielęgnacji włosów. A możliwości są tysiące. Same sprawdźcie. Aplikację OnlyBio Stories pobierzecie w Google Play oraz App Store" – zachęca Katarzyna Cichopek.

I nagle kwestie OMO, metody kubełkowej, olejowania, wcierek, peelingów i masek do włosów przestaną być czarną magią. Już w momencie włączenia aplikacji otrzymacie błyskawiczną diagnozę potrzeb waszych włosów. Wystarczy odpowiedzieć na kilka pytań i nie trzeba do tego mieć żadnej specjalistycznej wiedzy. Aplikacja dostosuje plan pielęgnacji do tego, jakiego rodzaju masz włosy, jak zachowują się one po stylizacji i jak często wymagają mycia.

Naturalne sposoby na piękne włosy?

A jakie sposoby na piękne włosy, wykorzystując naturalne metody, mają inne gwiazdy? Za granicą bardzo modne jest np. olejowanie, czyli nałożenie mieszanki od połowy włosów. Taki zabieg ma zwalczyć suchość i szorstkość włosów i wystarczy wykonywać go raz w tygodniu. Czas trzymania to 20 minut, następnie należy dokładnie umyć włosy szamponem. Pomagają też wcierki, np. z kozieradki czy pokrzywy.

Nie brakuje również bardziej kontrowersyjnych sposobów na piękne pasma. Wiele kobiet związanych z show-biznesem stara się myć włosy... jak najrzadziej. Zdarza im się to np. co pięć dni, a niektóre robią to nawet raz na tydzień! Zwolenniczki tej metody bardzo ją sobie chwalą i dostrzegają, że kondycja ich pasm jest coraz lepsza - każdego dnia decydują się też na inne ułożenie włosów, bowiem ich stan sprzyja niektórym fryzurom.

