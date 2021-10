Wiktora Gąsiewska oraz bonprix podpowiadają, czego nie może zabraknąć w jesiennej garderobie

Gwiazda młodego pokolenia prezentuje różnorodność - klasyczne i pełne dojrzałości stylizacje przeplata z dziewczęcą świeżością, a elegancję przełamuje nutką modowego szaleństwa. Dodatkowo zawsze wszystko odbywa się zgodnie z panującymi w danym sezonie najgorętszymi trendami. Wiktoria jest aktorką, więc często wciela się w przypisane jej role. Mimo to w życiu prywatnym zawsze pozostaje sobą. Raz ma ochotę wskoczyć w wygodny dres, innym razem poczuć się kobieco w zwiewnej sukience, a w chłodniejsze dni otulić się miękkim golfem. Jej styl i osobowość są inspiracją dla wielu kobiet. Pojawienie się Wiktorii jako ambasadorki bonprix jest ukłonem w stronę młodszych klientek marki oraz dowód na to, że każda z nas ma prawo do tego, by eksperymentować i szukać inspiracji do bycia sobą.

Wiktoria Gąsiewska, bonprix materiał promocyjny, fot. Adam Pluciński

O tej porze roku królują barwy ziemi. Stanowiące bazę beże i brązy idealnie komponują się z kontrastującą, lekko przygaszoną czerwienią, a także z odcieniami żółtego, pomarańczowego i miodowego. Właśnie na takie akcenty w swoich stylizacjach postawiła Wiktoria. Ambasadorka marki bonprix z dumą prezentuje to, co w tym sezonie jest jej modowym „must have".

Tej jesieni klasyczny dresowy komplet zamieniamy na bardziej elegancki dzianinowy zestaw. Aktorka udowadnia, że wystarczy dobrać stylowy płaszcz w kratę i sztyblety na grubej podeszwie, aby stworzyć doskonałą stylizację na weekend poza miastem.

W kwestii nakryć wierzchnich warto zaopatrzyć się w puchową kamizelkę, która świetnie sprawdzi się na chłodniejsze wieczory, szczególnie w połączeniu z mięsistym swetrem. Oba outfity to niesamowity komfort w najmodniejszym wydaniu.

Ponadczasowy golf w mocnym kolorze zestawiony z karmelowym płaszczem i nadającymi charakteru lat 70. dzwonami oraz kowbojkami - to kwintesencja kobiecości połączonej z jesiennymi trendami. Równie efektowne, jak i uniwersalne są zwiewne sukienki w kwiatowy print. W słoneczne dni połączymy je z dzierganym kardiganem i kozakami za kolano. Do tego wystarczy dodatek w postaci paska i voilà – efekt wow gwarantowany.

Za co Wiktoria Gąsiewska doceniła jesienną ofertę bonprix? Za jej bogactwo, które daje nieskończone możliwości wyboru i eksperymentów. Aktorka emanuje energią i pobudza do modowego działania. W końcu kampania "Moda na własny styl" nie zna ograniczeń.

Klimatyczna sesja zdjęciowa wykonana w podwarszawskim siedlisku przez Adama Plucińskiego z pewnością będzie dla wielu kobiet istną inspiracją w tworzeniu unikatowych stylizacji. Zajrzyj na bonprix.pl i również znajdź coś, co jeszcze lepiej pozwoli Ci wyrazić siebie.

