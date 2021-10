"Prince Charming": jak potoczyły się losy Księcia i jego wybranka w zagranicznych edycjach show?

"Prince Charming" to jeden z najbardziej rewolucyjnych tytułów z bibliotece Player.pl. Uczestnikami show po raz pierwszy są geje, którzy tak, jak każdy z nas pragnie w swoim życiu miłości. Sytuacja osób LGBT+ w Polsce jest trudna, dlatego program "Prince Charming" to głos w dyskusji o równe prawo do miłości dla wszystkich.

'Prince Charming' Materiał promocyjny

Zasady show są bardzo proste i znane z podobnych randkowych formatów. 13 singli będzie zabiegać o względy 34-letniego Jacka Jelonka, atrakcyjnego mężczyzny, który poszukuje tego jedynego. Wszyscy kandydaci zamieszkają razem w luksusowej willi w Hiszpanii, w której im bliżej finału, tym bardziej rośnie temperatura i poziom testosteronu. Książę będzie zabierał wybranych mężczyzn na randki, ale i równolegle będzie żegnał się z uczestnikami, z którymi nie uda mu się nawiązać bliższej relacji.

'Prince Charming'. Jacek Jelonek Player

Polska to kolejny kraj w Europie, po Danii, Niemczech i Holandii, który zdecydował się na produkcję swojej wersji "Finding Prince Charming". Format cieszył się dużą sympatią wśród widzów, a w Niemczech otrzymał prestiżową nagrodę Grimme Preis za najlepszy program rozrywkowy.

Zagraniczne edycje udowodniły, że po programie można stworzyć prawdziwy związek. W niemieckiej odsłonie show Nicolas Puschmann zdecydował się stworzyć relację z Larsem Tönsfeuerbornem. Zbudowali bliską więź i spędzili razem piękne lata. Mimo rozstania, które nastąpiło we wrześniu br., przyjaźnią się i są wdzięczni za udział w przygodzie życia. Czy i w polskiej edycji powstanie związek pełen miłości? Pierwszy odcinek reality show można obejrzeć już 12 października na platformie Player.pl. Program poprowadzi podróżniczka i influencerka, na co dzień mieszkająca w Los Angeles, Aggie Lal.

'Prince Charming'. Jacek Jelonek i prowadząca program Aggi Lal Player