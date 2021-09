Owocowe kolory

Po sezonie obfitym w neony, przyjdzie czas na nieco bardziej stonowane lakiery. Odcienie, których nazwy symbolizują owoce, pokochają zarówno minimalistki, jak i kobiety, które cenią sobie nutkę szaleństwa. Mowa tutaj o śliwce, ciemnej wiśni, czereśni czy soczystej pomarańczy. Te kolory świetnie sprawdzą się na co dzień, ale i podczas bardziej wyjątkowych okazji. NEONAIL w linii plant-based wonder oferuje aż 30 kolorów – każda z pań znajdzie tu coś dla siebie; nas zachwyciły odcienie od Pure Peach, przez Pure Raspberry po naszego faworyta, fantastycznego Pure Beetroot.

Jesienią do łask wrócą również brązy – z kolorami Pure Wood czy Pure Maroon na paznokciach będziecie jak najbardziej trendy.





Lakiery NEONAIL z serii plant-based wonder mat. prom.

Wszystko czerwone

W poprzednim sezonie fanki klasycznej czerwieni mogły czuć się niepocieszone. Teraz to już nieaktualne. Czerwony wraca w wielkim stylu, będzie go pełno. Czy to wypad z koleżankami, czy biznesowe spotkanie, czy po prostu domowy manicure, który działa idealnie na poprawę humoru - czerwień będzie dobra na wszystko. Z gamy NEONAIL plant-based wonder możecie wybrać nasyconą Pure Exotic, nieco ciemniejszą, zmysłową Pure Strawberry lub intensywną, odważną Pure Current.

Color blocking

Chcesz tej jesieni nieco zaszaleć? Wykorzystaj color blocking, czyli połączenie wielu kolorów. Każdy paznokieć możesz pomalować innym odcieniem z tej samej palety lub przygotować kreatywne i przede wszystkim kolorowe wzorki.

NEONAIL materiał promocyjny

Etyczny skład

A najlepsze w linii NEONAIL plant-based wonder jest to, że pozostając wierna modzie i trendom, nie musisz rezygnować z wartości, które cenisz i które są ci bliskie. Jak choćby dbanie o środowisko. Ostatni rok wniósł do naszego życia wiele zmian. Jedną z nich jest zrównoważona pielęgnacja ciała, twarzy, włosów i paznokci. Dokładnie czytamy etykiety kosmetyków i sprawdzamy ich skład. Marka NEONAIL dostrzegła te potrzeby i stworzyła nową linię wegańskich lakierów klasycznych plant-based wonder, która ma 77 proc. składników pochodzenia naturalnego, pozyskiwanych z surowców roślinnych, a zatem kukurydzy, manioku, trzciny cukrowej i pszenicy. Lakiery są wegańskie i eco-friendly - nawet drewniana nakrętka pochodzi wyłącznie z legalnych, certyfikowanych źródeł.