Plejada gwiazd na urodzinach Modivo. Stylizacje świetne, ale ciekawszy "drugi plan"

Piękne, modne ubrania to coś, czego nigdy za wiele. A jeśli w jednym sklepie możemy znaleźć wybór kolekcji świetnych marek? Brzmi jak raj dla każdego fashionisty. Nic dziwnego, że urodziny sklepu Modivo przyciągnęły prawdziwe tłumy. W pięknej przestrzeni salonu pojawiły się gwiazdy znane z okładek kolorowych pism, nie zabrakło też dziennikarzy. Event w Galerii Młociny należał do bardzo udanych. Poza całą otoczką, uwagę zwracały nowoczesne rozwiązania, które do tej pory są na rynku polskim prawdziwą rzadkością.

Gwiazdy w doskonałych stylizacjach

Imprezy, na której zawitałoby tyle znanych osób nie było na warszawskich salonach już dawno. Wśród gwiazd pojawiła się m.in. Małgorzata Rozenek, Maja Sablewska, Joanna Opozda z Antkiem Królikowskim, Kasia Warnke czy Natalia Siwiec. Na wydarzeniu nie zabrakło również Piotra Stramowskiego, Michała Piróga, Katarzyny Zielińskiej i Joanny Horodyńskiej. Wszyscy postawili na modne stylizacje oparte na najnowszych trendach. Mogliśmy podziwiać zarówno zestawy utrzymane w klimacie sportowej elegancji, kobiecej klasyki, jak i wzorzyste kreacje przywodzące na myśl odchodzące lato. Widać, że celebryci doskonale wiedzą co w modowej trawie piszczy. Nic dziwnego, że byli żywo zainteresowani asortymentem sklepu Modivo.

A to, jak działa stacjonarny sklep popularnej platformy, to prawdziwa rewolucja. I nawet gwiazdy i świętowanie nie odrywało uwagi od tego, jak funkcjonuje sklep (choć łatwo było, by przy wielu atrakacjach znalazło się to na "drugim planie"). Wystarczy rozsiąść się na którejś z wygodnych kanap i kliknąć w ekran. Tam wybieramy rzeczy, które nas interesują - spośród setek ubrań topowych marek każdy znajdzie coś dla siebie. Nie brakuje też oczywiście dodatków czy akcesoriów. Sortować można według cen, stylu, marki i wielu innych kryteriów. Wybrane ubrania zamawiamy, podajemy swój numer telefonu i tu zaczyna się najlepsza część zakupów - mierzenie. Ta część naprawdę robi wrażenie - dostajemy SMSa i jesteśmy kierowani do jednej z przepięknych, stylowych przymierzalni. Ważną rolę spełnia tu konsjerż - to on kompletuje zamówienie, dostarcza wybrane przez nas produkty do przymierzalni, a także doradza w wyborze. Nasze ubrania pojawiają się od razu w otwierającej się w przymierzalni szafie. W środku możemy nawet wybrać oświetlenie (w zależności od tego czy jest nam potrzebny garnitur na spotkanie biznesowe czy sukienka na wieczorne spotkanie z koleżankami). Takie zakupy to coś więcej niż przyjemność!

Atrakcje w salonie Modivo

Podczas urodzinowego eventu na gości czekał poczęstunek, za oprawę muzyczną odpowiadał DJ, można było też wysłuchać ciekawej rozmowy z Prezesem Marcinem Grzymkowskim, którą prowadził znany z zamiłowania do mody dziennikarz Olivier Janiak. Mówił m.in. o nowym podjeściu do identyfikacji potrzeb klientów, co jest obecnie bardzo ważne w branży mody. Przed mikrofonem stanęła też Dyrektor Marketingu Modivo - Paulina Ciecierska oraz Dyrektor ds. retail - Konrad Jezierski.

Modivo serdecznie zachęca do odwiedzin pierwszego stacjonarnego sklepu w warszawskiej Galerii Młociny. Takei zakupy to jeszcze większa przyjemność!

