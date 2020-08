Rewolucja wśród produktów do paznokci. Gwiazdorski manicure możesz mieć już w 20 minut

Manicure hybrydowy to najpopularniejsza metoda utrzymania ładnych paznokci wśród gwiazd, ale niestety czasochłonna i dosyć kosztowna. Jeśli do tej pory się na nią nie zdecydowałaś albo zdecydowałaś i zrezygnowałaś – rozumiemy. Taki manicure zajmuje co najmniej godzinę, wymaga większej wprawy i większej ilości produktów. Alternatywa? Zwykły lakier, który po jednym dniu odpryskuje i wygląda nieestetycznie. Rozwiązaniem tych problemów jest nowość od NEONAIL – hybryda 3w1.

REKLAMA

Rewolucja w malowaniu paznokci

SIMPLE od NEONAIL to lakier, którego nazwa nie jest przypadkowa, bo to po prostu ŁATWY w użyciu produkt. Jego aplikacja jest nie tylko prosta, ale również szybka, ponieważ zawiera w sobie bazę, kolor i top i wystarczą tylko dwie warstwy utwardzone kolejno w lampie LED. To oznacza, że potrzebujesz około dwudziestu minut, żeby wykonać manicure samodzielnie w domu, mając efekt jak z salonu. SIMPLE bowiem jest równie trwały jak hybryda, ma piękny połysk bez konieczności przemywania i bazę pięknych, letnich kolorów. Możesz zaopatrzyć się w kilka z nich, a i tak będzie Cię to kosztowało mniej niż jedna wizyta u kosmetyczki.

SIMPLE od NEONAIL - kolory mat. partnera

Kolor Ci się znudził albo nie pasuje do stylizacji? Pozwól sobie na kaprys jego zmiany, kiedy tylko chcesz. Tak samo jak łatwo mogłaś lakier nałożyć, możesz go równie łatwo zdjąć. Nie potrzebujesz frezarki, wystarczy aceton i pilnik do zmatowienia błyszczącej powierzchni.

W trosce o zdrowe paznokcie

Żadne paznokcie nie będą piękne, jeśli nie będą zdrowe, a skład SIMPLE od NEONAIL pozytywnie nas zaskoczył. Okazuje się, że ładny wygląd paznokci może iść w parze z ich dobrą kondycją, a wszystko dzięki formule lakieru SIMPLE z dodatkiem protein jedwabiu. Lakier wzmacnia mechanicznie płytkę i dba by nasze pazurki nie rozdwajały się i były tak samo zdrowe po zdjęciu lakieru jak przed jego nałożeniem.

SIMPLE od NEONAIL mat. partnera

Coś czujemy, że SIMPLE od NEONAIL opanuje zaraz Instagram. Nikt przecież nie kocha nowinek kosmetycznych bardziej niż nasze gwiazdy. Możesz być pierwsza.