Marcin Bułka to polski piłkarz występujący na pozycji bramkarza. Obecnie fani futbolu mogą oglądać go w klubie OGC Nice. W mediach od dłuższego czasu głośno jest nie tylko o sportowych dokonaniach Bułki, ale także jego życiu uczuciowym. Polak jest zakochany w marokańskiej modelce Ikram Sallam. Marcin Bułka postanowił oświadczyć się partnerce w czerwcu 2023 roku. Wybrał wyjątkową lokalizację - piękne Malediwy. "Dziś, jutro i na zawsze" - pisała po oświadczynach Ikram Sallam. W związku modelki i sportowca wszystko dobrze się układa. Ostatnio mieli powód do świętowania.

Marcin Bułka świętował urodziny ukochanej. "Szczególne podziękowania..."

Niedawno Ikram Sallam skończyła 24 lata. Modelka hucznie świętowała urodziny, czym pochwaliła się w mediach społecznościowych. Sallam opublikowała na swoim instagramowym profilu kadry z imprezy. Wśrod zamieszczonych zdjęć nie zabrakło ujęcia z narzeczonym Marcinem Bułką, na którym czule się przytulali i całowali. "Specjalne podziękowania dla wszystkich ludzi, którzy byli ze mną i sprawili, że ten dzień był niezapomniany: dla mojego narzeczonego, moich najlepszych przyjaciół i tych, którzy poświęcili chwilę, aby życzyć mi wszystkiego dobrego. Minął kolejny rok, ale jestem naprawdę szczęśliwa i wdzięczna za całą miłość, która mnie otacza" - czytamy w opisie fotografii zamieszczonych przez Ikram Sallam. Wspólny kadr modelki i Marcina Bułki znajdziecie w naszej galerii zdjęć.

Marcin Bułka choruje na cukrzycę. "To był straszny cios"

Jakiś czas temu Marcin Bułka wyjawił w mediach, że choruje na cukrzycę. O diagnozie dowiedział się, gdy był nastolatkiem. "Pamiętam, jak ciężko było na początku. Jako 13 lub 14-letni chłopak trafiłem do lekarki, która powiedziała mi, że o profesjonalnym sporcie mogę zapomnieć. To był straszny cios, podcięcie skrzydeł. (...) Na szczęście skonsultowaliśmy się z innym lekarzem i on wydał zupełnie inną opinię. Że sport jak najbardziej! Dlatego chcę mocno podkreślić, przekazać moje doświadczenia: cukrzyca nie musi cię ograniczać" - opowiedział bramkarz dla portalu sportowefakty.wp.pl.