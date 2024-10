Szczęsny podsumował karierę. Wtem odezwał się Mata. Fani zniesmaczeni

Przed rodziną Szczęsnych zmiana otoczenia. Wojciech Szczęsny rozpoczął współpracę z FC Barceloną. Jak udało się ustalić, ma zamieszkać w sąsiedztwie Roberta Lewandowskiego. Szczęsny podczas oficjalnego pożegnania z kadrą nie ukrywał, że nawet nie marzył o takiej karierze. Gdy emocje opadły, zamieścił poruszający post w mediach społecznościowych, w którym podsumował swoje dokonania. Nawiązał do pożegnania, które odbyło się na Stadionie Narodowym i wyjaśnił, jak wiele znaczy dla niego te miejsce, które w przeszłości odwiedzał razem z bratem i mamą. "W sobotę wraz z moja żona, dziećmi i cała rodziną wróciliśmy w to miejsce, ale po grach na PC i kasetach VHS nie było już śladu. W zamian za to spotkałem 60.000 ludzi, którzy uznali iż po 15 latach gry dla reprezentacji zasłużyłem na godnie pożegnanie" - pisał sportowiec. W komentarzach posypały się słowa uznania od fanów. Mata też zostawił po sobie ślad. Raczej się nie spodziewał, że jego słowa wywołają aż takie emocje.

Zobacz wideo Szczęsny i Krychowiak pożegnani na Narodowym. Legendarne postaci zakończyły reprezentacyjną karierę

Wojciech Szczęsny podsumował swoją karierę. Wtem odezwał się Mata. Fani zniesmaczeni

Wydawało się, że przed Wojciechem Szczęsnym wizja spokojnej emerytury. Nic bardziej mylnego. Od jakiegoś czasu plotkowano o jego transferze do FC Barcelony, który w końcu okazał się prawdą. Rodzinę Szczęsnych czeka przeprowadzka, jednak zanim nastąpi, sportowiec postanowił skierować kilka słów do fanów. Zamieścił długi post na Instagramie, w którym podziękował za wsparcie i skorzystał z okazji, żeby zaapelować do prawdziwych pasjonatów sportu. Na ciepłe reakcje fanów nie musiał długo czekać. Posypały się komentarze, w którym nazwano go legendą.

Post Szczęsnego skomentował również Mata, który docenił jego stylizację. "Fajne buty" - napisał raper, nawiązując do adidasów, w których pokazał się bramkarz. Zdaje się, że Szczęsny postawił na buty które dla Adidasa zaprojektował Michał Matczak. Udało mu się to zrobić jako pierwszemu Polakowi. Jego buty charakteryzuje czerwona lamówka i pasująca kolorystycznie podeszwa. Fani bramkarza nie docenili komplementu rapera, a w jego stronę skierowano krytyczne uwagi. "Z całego posta jedyne co wyciągnąłeś, to buty?", "Szczęsny wrzuca post podsumowujący swoją karierę reprezentacyjną, chcąc podziękować fanom i pokazać, jak niesamowita to była przygoda, a ten odklejeniec jedyne na co zwraca uwagę, to na to, że Szczęsny ma na sobie buty zaprojektowane przez niego" - czytamy. Warto wspomnieć, że Szczęsny wystąpił w teledysku Maty i być może zakładając zaprojektowane przez niego buty, chciał okazać raperowi wsparcie.

Szczęsny przyłapany. Udokumentowano wykroczenie

W ostatnich dniach Wojciech Szczęsny wybrał się wraz z synem na zakupy. Fotoreporterzy przyłapali sportowca, gdy ten parkował swój luksusowy samochód na zakazie. Sportowiec wraz z Liamem szybko opuścili sklep i odjechali samochodem marki Rolls-Royce. Szczęsny długo na długo nie pozostawił samochodu w nieprzeznaczonym do tego miejscu.