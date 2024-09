Iga Świątek ma za sobą trudne chwile. Tenisistka bardzo mocno przeżyła tegoroczne igrzyska olimpijskie. Chociaż zakończyła rywalizację z brązowym medalem, nie obyło się bez łez i poczucia zawodu. - W czwartek przepłakałam chyba z sześć godzin. Gdybym nie grała meczu nazajutrz, pewnie płakałabym tydzień. Ostatni raz taki wybuch miałam w Australian Open na początku roku, kilka miesięcy po tym, jak wygrałam French Open. Wtedy płakałam też kilka dni - powiedziała Iga Świątek w trakcie konferencji prasowej po zdobyciu brązowego medalu. Tenisistka wyznała też, że ma za sobą sesję terapeutyczną ze swoja psycholog Darią Abramowicz, która pomogła jej uporać się z towarzyszącymi rywalizacji emocjami. Jeszcze przed startem US Open Iga Świątek wzięła udział w kameralnym spotkaniu z gośćmi luksusowego nowojorskiego hotelu, którzy w trakcie wielkoszlemowego turnieju zarezerwowali nocleg w jednym z apartamentów Legacy Suites. Ten hotel doskonale znają fani "Kevina samego w Nowym Jorku". Na oficjalnym profilu hotelu na Instagramie właśnie opublikowano nagranie z tenisistką.

Iga Świątek została rozpieszczona w Hotelu Plaza. To tu powstał kultowy świąteczny film

Do świąt jeszcze daleko, ale co poniektórzy już odliczają dni do emisji kultowego już "Kevina samego w domu" i "Kevina samego w Nowym Jorku". Filmy co roku są emitowane na jednym z popularnych kanałów telewizyjnych. Wiadomo, że wersja telewizyjna, która pojawia się na antenie w samym środku świąt Bożego Narodzenia to zupełnie inne doświadczenie, niż obejrzenie filmu na jednej z platform streamingowych. Akcja drugiej części przygód o rezolutnym Kevinie McCallisterze dzieje się w samym sercu Nowego Jorku w luksusowym Hotelu Plaza, który jest ulokowany tuż obok Central Parku. Iga Świątek niedawno miała przyjemność poprzechadzać się śladami Kevina. W nagraniu opublikowanym na profilu Hotelu Plaza na Instagramie z udziałem tenisistki pokazano jego luksusowe wnętrze i obsługę na najwyższym poziomie. W kadrach mogliśmy dostrzec elementy doskonale znane z kultowej produkcji, takie jak m.in. wejście główne do hotelu, spektakularny żyrandol czy charakterystyczną windę. Nagranie z Igą Świątek znajdziecie na dole strony.

Kiedy dotrzesz do Hotelu Plaza, spodziewaj się wyłącznie asów

- czytamy w opisie, z dumą myśląc o rodzimej tenisistce.

