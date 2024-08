Tym zajmuje się Wojciech Szczęsny po zakończenia kariery. Coś "nadchodzi"

O zakończeniu kariery Wojciecha Szczęsnego mówiono już od jakiegoś czasu. Piłkarz jednak odkładał tę trudną decyzję tak długo, jak mógł. W końcu 27 sierpnia na jego profilu pojawił się poruszający wpis. "Dałem tej grze 18 lat mojego życia, codziennie, bez wymówek. Dzisiaj, twardo, moje ciało wciąż czuje się gotowe na wyzwania, mojego serca już tam nie ma. Czuję, że teraz nadszedł czas, aby poświęcić całą moją uwagę mojej rodzinie" - pisał. Dzień później wrzucił wideo, które zdecydowanie potwierdza te słowa. Kadry z nagrania znajdziecie w galerii na górze strony.

Wojciech Szczęsny trenuje swojego syna. Uwagę przyciąga podpis

Dzień po ogłoszeniu zakończenia kariery sportowiec podzielił się uroczym nagraniem, na którym wspólnie z Liamem odbija piłkę. "Nowa generacja Szczęsnych nachodzi" - skomentował krótko. Czyżby syn Szczęsnego chciał zostać w przyszłości piłkarzem jak ojciec? Na takie deklaracje z pewnością przyjdzie nam jeszcze trochę poczekać. Tymczasem wyraźnie widać, że Szczęsny z podjętą decyzją czuje się bardzo dobrze. W wielu wywiadach bramkarz podkreślał, że rodzina jest dla niego najważniejsza, a teraz może w końcu w pełni jej się oddać.

Wojciech Szczęsny podziękował fanom w słodko-gorzkich słowach

W refleksyjnym poście Szczęsny wrócił wspomnieniami do początków swojej kariery. "Nie wiedziałem, że będę grać w największych klubach świata i reprezentować swój kraj 84 razy" - czytamy na jego profilu. Później piłkarz zwrócił się bezpośrednio do fanów narodowego sportu. "Jest wiele osób, którym musiałbym podziękować w tym miejscu, ale postaram się zrobić to osobiście. Ale wam - fanom szczególnie dziękuję za to, że byliście ze mną w tej podróży. Za wsparcie i krytykę, za miłość i nienawiść, za to, że jesteście najpiękniejszą i najbardziej romantyczną częścią piłki nożnej. Bez was nic z tego nie miałoby sensu! Dziękuję!" - zakończył wpis. Uważacie, że Szczęsny podjął dobrą decyzję? Dajcie znać w sondzie na końcu artykułu. ZOBACZ TEŻ: Anna Lewandowska skomentowała decyzję Wojciecha Szczęsnego. "Zapisze się w historii piłki nożnej"