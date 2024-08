Rozstali się po 16 latach. Żona Karola Kłosa w końcu zabrała głos

Karol Kłos jakiś czas temu poinformował o rozstaniu z żoną. Dla wielu osób ta informacja nie była szokiem. W mediach społecznościowych od dłuższego czasu pojawiały się plotki na ten temat. Początkowo fani siatkarza zwrócili uwagę na profil Aleksandry Dudzickiej. Ukochana Kłosa postanowiła usunąć wszystkie wspólne zdjęcia. Skasowała również nazwisko męża z biogramu. Wtedy wszystko stało się jasne. Kłos nie trzymał długo fanów w niepewności i wyjawił całą prawdę. Teraz głos zabrała jego żona.

Żona Karola Kłosa w końcu przerwała milczenie. W takich słowach skomentowała rozstanie z siatkarzem

Aleksandra Dudzicka i Karol Kłos poznali się jeszcze w liceum. Siatkarz i influencerka stanęli na ślubnym kobiercu w 2017 roku. W mediach społecznościowych chętnie zamieszczali wspólne kadry. Jak się okazało, te chwile należą już do przeszłości. Para postanowiła się rozstać. Dudzicka długo milczała na ten temat. W końcu jednak postanowiła go poruszyć. Opublikowała wymowne InstaStories dla swoich 50 tysięcy obserwujących. Przede wszystkim podziękowała fanom za wsparcie i liczne wiadomości. Wyznała, że przez pewien czas nie była w stanie na nie odpowiadać, ale dodawały jej siły i bardzo je doceniała. - Powoli wracam. (...) Internet potrafi być strasznym miejscem i bardzo długo zastanawiałam się, czy nie powinnam skasować tego profilu... Ale pokazaliście mi w tych wszystkich tygodniach, że przez te wszystkie lata zbudowaliśmy tutaj więź i społeczność, z której nie mam zamiaru rezygnować" - w takich słowach zwróciła się do fanów. Dudzicka napisała również, że dalej planuje publikować treści na swoim profilu na Instagramie. Wygląda na to, że była ukochana Karola Kłosa czuje się już znacznie lepiej po rozstaniu z mężem. Po małżeństwie Karola Kłosa i Aleksandry Dudzickiej zostały jedynie wspólne fotografie. Chcecie je zobaczyć? Zajrzyjcie do naszej galerii na górze strony.

Karol Kłos nie szczędził słów na temat rozstania z Aleksandrą Dudzicką. Uderzył w samego siebie

Informację o rozstaniu potwierdził sam Karol Kłos. Siatkarz miał dość plotek, dlatego zabrał głos w mediach społecznościowych. Postanowił nie owijać w bawełnę i wyznał, że nie był bez winy. Mężczyzna nie szczędził słów na swój temat. Poprosił fanów o uszanowanie prywatności jego byłej ukochanej. - Wystarczająco ją skrzywdziłem. Wystarczająco dużo już wycierpiała. Nie zasługuje ani na to, co zrobiłem, ani na durne komentarze i opinie. Prosiłbym bardzo o uszanowanie jej i jej prywatności. Proszę, bądźcie człowiekiem dla drugiego człowieka, nawet w internecie, szczególnie teraz" - napisał na swoim profilu.