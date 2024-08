Nie da się ukryć, że Iga Świątek mocno przeżyła czas igrzysk olimpijskich. Tenisistka wróciła do Polski z brązowym medalem. Kobieta osiągnęła niesamowity sukces. Pomimo tego, udział w olimpiadzie był dla niej psychicznie obciążający. Tenisistka musiała zmierzyć się również z nieoczekiwanym konfliktem z Danielle Collins. Iga wypowiedziała się na temat krytyki i tego, jak wygląda jej życie prywatne.

Iga Świątek otworzyła się na temat swojego życia poza kortem. Zmaga się z pewnymi problemami

Iga Świątek jest jedną z najpopularniejszych tenisistek na świecie. Kobieta zyskała ogromną rozpoznawalność. Nie da się ukryć, że duży rozgłos ma swoje pozytywne, ale również negatywne strony. Świątek w rozmowie z portalem WP Sportowe Fakty przyznała, że często musi zmagać się z negatywnymi komentarzami. Dodała, że choć nie warto się przejmować opinią innych, czasem zwraca na to uwagę. "Niestety wiele osób nie zdaje sobie sprawy, jak wygląda życie sportowca. Przywiązywanie się do takich opinii nie ma sensu, choć moim zdaniem wciąż warto wiedzieć, co inni o tobie myślą. Niestety ludzie lubią wyciągać pochopne wnioski. (...) Nie mam chęci odpowiedzi i wyjaśnienia, bo zdaję sobie sprawę, że kibicuje mi bardzo wiele osób i nie dałabym rady wszystkiego tłumaczyć. Po prostu akceptuję, że takie rzeczy są częścią mojego życia" - mówiła Iga Świątek w wywiadzie z WP. Dodała, że bardzo często dostaje pozytywne wiadomości od fanów. Więcej kadrów z Igą Świątek znajdziecie w naszej galerii na górze strony.

Iga Świątek zdawała sobie sprawę, że wraz z osiągnięciami wzrasta jej popularność

Iga Świątek przyznała, że to w internecie pojawia się najwięcej krytyki. W trakcie turniejów próbuje odcinać się od negatywnych słów hejterów. Zdarza jej się jednak nadrabiać zaległości. Tenisistka chce wiedzieć, co ludzie piszą o niej w internecie, jednocześnie starając się tym nie przejmować. "Życie nie jest zero-jedynkowe, więc zdarzają się momenty, gdy wolę odciąć się od wszystkiego i mieć trochę więcej prywatności czy swobody. Od początku kariery tenisowej byłam jednak świadoma, że jeśli tylko będę dobrze grała w tenisa, to siłą rzeczy przyjdzie za tym duża popularność. Staram się tak prowadzić swoje życie, by być na to gotową" - podkreśliła brązowa medalistka igrzysk olimpijskich w rozmowie z WP.