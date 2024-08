Polscy siatkarze po raz pierwszy od 48 lat zakwalifikowali się do finału igrzysk olimpijskich. W ostatnim, decydującym meczu zawalczą z gospodarzami wydarzenia - reprezentacją Francji. Choć mogliśmy obejść się smakiem, bo Amerykanie w półfinale prowadzili 2:1, podopieczni Nikoli Grbicia w kapitalnym stylu wrócili do meczu i triumfowali po tie-breaku.

Biało-czerwonych wspierać będą nie tylko miliony ludzi przed telewizorami czy na hali, ale również ich rodziny. Żony i partnerki zawodników przyleciały do Francji, co relacjonują w mediach społecznościowych. Żona Bartosza Kurka, była siatkarka Anna Kurek już od kilku dni przebywa w stolicy Francji. Wolny czas spędza z ukochaną Grzegorza Łomacza, Aleksandrą. Panie doskonale się dogadują, nie szczędzą sobie plotek i ploteczek podczas obiadków złożonych z francuskich rarytasów. Innym duetem, który świetnie się ze sobą dogaduje jest influencerka Sylwia Gaczorek, która na co dzień jest partnerką Tomasza Fornala i Sara - partnerka Norberta Hubera. Kobiety wspólnie zwiedzają i nawet stawiają na podobne stylizacje.

Jak widać, siatkówka łączy ludzi. Z mediów społecznościowych możemy dowiedzieć się również, że do stolicy Francji przyleciała też partnerka Jakuba Kochanowskiego. Siatkarz pokazał zdjęcia z ukochaną już kilka dni temu.

W Paryżu są również żony Pawła Zatorskiego i Łukasza Kaczmarka. Jeśli chcecie zobaczyć więcej zdjęć partnerek siatkarzy z Paryża, koniecznie zajrzyjcie do naszej galerii na górze strony.

