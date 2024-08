Adrianna Sułek-Schubert reprezentuje Polskę podczas igrzysk olimpijskich w Paryżu. Lekkoatletka pochodząca z Bydgoszczy rywalizuje w siedmioboju. Rywalizacja została zaplanowana na 8 i 9 sierpnia. Za nią już pierwsza konkurencja, czyli bieg na 100 metrów. Adrianna zakończyła swój bieg z pierwszym miejscem! Przed nią jeszcze sześć etapów do medalu. 25-latka na igrzyskach w Tokio zajęła 16. miejsce, a teraz walczy o podium. Mało kto wie, jaka prywatnie jest Adrianna. Kilka miesięcy przed igrzyskami została mamą.

Adrianna Sułek-Schubert występuje na igrzyskach olimpijskich. Pół roku temu powitała na świecie syna

Adrianna Sułek-Schubert przyjechała do Paryża i pokazała, że jest w bojowym nastroju. Lekkoatletka może pochwalić się wyjątkowym wsparciem. Kobiecie kibicują nie tylko fani, ale również mąż i syn. Adrianna stanęła na ślubnym kobiercu w 2023 roku. Kilka miesięcy przed letnimi igrzyskami olimpijskimi para powitała swoje dziecko. "Mówią, że szczęście sprzyja lepszym, że praca popłaca, że kto nie ryzykuje, ten szampana nie pije. 8 lutego przyszedł na świat mój syn, a ja wraz z tym dniem podjęłam walkę o dokonanie czegoś niemożliwego. Pozostaje mi tylko pokazać na bieżni, że wróciłam silniejsza. Wykonałam ogrom pracy fizycznej i mentalnej. Wiele wydarzyć się może" – informowała Sułek-Schubert, cytowana przez portal sport.fakt.pl. Dodała, że macierzyństwo jest jej supermocą. "Kobiety zawsze udowadniały, że dziecko to dodatkowa motywacja i jeszcze większe pokłady siły i energii. Nie jadę do Paryża po to, by gratulować innym" - dodała Adrianna w mediach społecznościowych. Zdjęcia Adrianny Sułek-Schubert znajdziecie w naszej galerii na górze strony.

Adrianna Sułek-Schubert o igrzyskach olimpijskich i macierzyństwie

Adrianna Sułek-Schubert podkreślała, że powrót do formy po ciąży nie był łatwy. Szczególnie trudne były trzy miesiące po porodzie. Lekkoatletka wiedziała jednak, że warto walczyć o swoje marzenia. W mediach społecznościowych wyznała, że gdyby ktoś wcześniej powiedział jej, że zaledwie pół roku po narodzinach Leona wystartuje w igrzyskach, nie uwierzyłaby. "Czekam niecierpliwie głodna rywalizacji na najwyższym światowym poziomie. A najlepsze w tym wszystkim jest to, że wraca mój mental. Oj kochani, zza rogu wygląda stara, dobra Ada, ta zawzięta w najgorszym i najlepszym tego słowa znaczeniu" - pisała Sułek-Schubert na swoim profilu.