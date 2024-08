Aleksandra Mirosław zdobyła złoty medal. Jej wyścig był bardzo emocjonujący, ale to, co się stało po zakończeniu, poruszyło wielu. Medalistka ruszyła prosto do męża, z którym okazali sobie bardzo dużo czułości.

4 fot. screen. tvp Otwórz galerię Na Gazeta.pl