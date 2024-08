Thomas Ceccon wystartował na igrzyskach olimpijskich indywidualnie oraz w sztafecie. Pływak był najlepszy na 100 metrów stylem grzbietowym. Przy okazji ceremonii medalowej zrobiono oczywiście zdjęcia, a te szybko obiegły sieć. Włoch szybko zyskał popularność dzięki... byciu przystojnym. Internautki od razu zauważyły, że złoty medalista ma nieprzeciętną urodę. Ceccon zwrócił uwagę mediów i tym razem zaskoczył wszystkich. Uciął sobie drzemkę w parku.

Złoty medalista przyłapany na drzemce. Położył się w parku

Thomas Ceccon zdobył złoty medal, dzięki czemu mógł liczyć na popularność w sieci. Nie chodziło wyłącznie o osiągnięcia sportowe - przy okazji wręczenia medali spodobał się wielu internautkom. Ujęcie z tego wydarzenia znajdziecie w naszej galerii na górze strony. Obecnie na Instagramie obserwuje go niemal 600 tysięcy użytkowników! Włoch postanowił odpocząć od olimpijskiego zgiełku i chciał uciąć sobie drzemkę. Miał jednak problemy związane z zaśnięciem. "Trudno jest spać zarówno w nocy, jak i po południu" - narzekał na warunki panujące w wiosce olimpijskiej. "Tam nie ma klimatyzacji, jest gorąco, a jedzenie jest kiepskie" – stwierdził pływak. "Wielu sportowców przeprowadza z tego powodu: to nie żadne alibi czy wymówka, to rzeczywistość, którą być może nie wszyscy znają" - powiedział w rozmowie z brytyjskim "The Sun". "Zazwyczaj, gdy jestem w domu, kładę się spać po południu: tutaj naprawdę trudno mi znieść upał i hałas".

Zdaje się, że to wszystko złożyło się na decyzję, którą podjął. Thomas Ceccon uznał, że skoro nie może uciąć sobie drzemki w wiosce olimpijskiej, to położy się w... parku. Saudyjski wioślarz Husein Alireza zauważył mistrza olimpijskiego śpiącego na ręczniku i podzielił się nagraniem na Instagramie. Nie wiadomo jednak, kiedy nagranie zostało zrobione - czy drzemka w parku wpłynęła na odpadnięcie Włocha z rywalizacji w sztafecie 4x100 stylem zmiennym?

Wielu sportowców psioczy na wioskę olimpijską

Thomas Ceccon nie jest jedynym, który narzeka na warunki panujące w wiosce olimpijskiej. Australijska pływaczka Ariarne Titmus po tym, jak obroniła złoty medal na 400 metrów stylem dowolnym, również negatywnie wypowiedziała się o wiosce. Stwierdziła, że nie pobiła rekordu świata, gdyż warunki jej na to nie pozwoliły. "Nie sądziłam, że dam radę, ale życie w wiosce olimpijskiej utrudnia mi występy" - wyjawiła w rozmowie po swoim starcie. Kontrowersje wzbudzają także łóżka, które - według wielu - są po prostu niewygodne.