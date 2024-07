Zaskakujące, ile łączy Xiyu Wang i Igę Świątek. To nie tylko tenis!

Iga Świątek na XXXIII Letnich Igrzyskach Olimpijskich w pierwszej rundzie wygrała z pochodzącą z Rumunii Iriną-Camelią Begu. Z kolei w drugiej rundzie polska reprezentantka zwyciężyła z Francuzką Diane Parry. Teraz przyszła kolej na trzecią rundę. Jak się okazało, początkowo Xiyu Wang pokonała Lindę Noskovą, a później Dianę Sznajder. Teraz polska tenisistka i chińska zawodniczka spotkają się w rozgrywce. Co wiemy o Xiyu Wang? Pod pewnymi względami jest podobna do Świątek.

Kim jest Xiyu Wang? Takie ma podobieństwa z Igą Świątek

Xiyu Wang jest znana jako 52. rakieta świata. Nie da się ukryć, że chińska tenisistka zaskakuje imponującą formą. W turniejach rangi WTA ostatni raz więcej niż jeden mecz podczas zawodów wygrała w marcu 2024 roku w Austin. Na igrzyskach olimpijskich pokazała jednak, na co ją stać. Okazało się, że Xiyu jest całkiem podobna do Igi Świątek. Przyszła na świat 28 marca 2001 roku. Jej ojciec, Wang Peng, również jest związany ze sportem. Był trenerem drużyny tenisowej Shenzhen i chińskiej kobiecej reprezentacji tenisa. Z kolei mama kobiety była zawodniczką żeńskiej drużyny koszykarskiej Zhejiang. Jak wiadomo, Iga Świątek przyszła na świat w tym samym roku. Urodziła się 31 maja 2001 roku. Ona również pochodzi ze sportowej rodziny. Jej tata trenował wioślarstwo. Chcecie zobaczyć więcej kadrów z chińską tenisistką? Co ciekawe, Wang nie ma metody na pokonanie Świątek. Zapytana przez "Super Express", jak pokonać Polkę, odpowiedziała szczerze: - Nie mam pojęcia!.

Iga Świątek ma świetne relacje z ojcem. A co z mamą?

Iga Świątek wielokrotnie podkreślała, że tatą wiąże ją bliska relacja. Tenisistka często dziękowała mu publicznie. Mówiła, że nauczył ją "profesjonalizmu w sporcie". Co z mamą Igi? Nazywa się Dorota Świątek. Kobieta rzadko jednak pojawia się na rozgrywkach córki. W mediach społecznościowych nie ma również wspólnych zdjęć Igi z mamą. W jednym z wywiadów rodzicielka Świątek wyznała, dlaczego tak jest. Zdradziła, że niegdyś jeździła z córką na mecze, ale teraz już tego nie robi. - Ten etap już przerobiłam i to podwójnie. Natomiast oglądam większość transmisji z meczów córki. Iga jest już dorosła, niezależna i samodzielna. Nie musi jeździć na turnieje z mamusią. Ma swój team - wyznała w rozmowie z serwisem WP Sportowe Fakty. ZOBACZ TEŻ: Ale wpadka! Niewiarygodne, co zrobili Idze Świątek. Internauci bezlitośni. "Tego się nie odzobaczy"

Wang Xiyu Fot. REUTERS/Claudia Greco