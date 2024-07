26 lipca odbyła się uroczysta inauguracja Igrzysk Olimpijskich w Paryżu. Lekkoatletka Anita Włodarczyk podczas piątkowej ceremonii była chorążą reprezentacji Polski. Już za kilka dni Włodarczyk powalczy o czwarty medal w swojej karierze. Wybitna młociarka ma na swoim koncie wiele sukcesów i jest jedną z najbardziej rozpoznawanych polskich sportsmenek. Na swoim koncie ma trzy złote medale olimpijskie w Londynie(2012), Rio de Janeiro (2016) i Tokio (2021). Co ciekawe Włodarczyk pochodzi ze sportowej rodziny. Jej mama trenowała koszykówkę, a tata piłkę nożną. Co wiadomo o jej życiu prywatnym? W jednym z ostatnich wywiadów podzieliła się osobistym wyznaniem.

Anita Włodarczyk w osobistym wyznaniu. "Nigdy się nie zakochałam"

W programie "Taka jak ty" poruszono z Anitą Włodarczyk bardzo prywatne kwestie i zapytano ją, dlaczego nie ma męża. Sportsmenka przyznała, że jeszcze nie trafiła na odpowiednią osobę, ale nie zamierza szukać sobie kogoś na siłę. - Nie szukam miłości, to samo kiedyś przyjdzie. Nic na siłę. Natomiast takiej prawdziwej miłości jeszcze nie zaznałam, ale to też pewnie przez to, że cały czas jestem na zgrupowaniach - wyznała. Włodarczyk podkreśliła, że w związku z wykonywanym zajęciem jest ciągle poza domem, co utrudnia poznanie kogoś odpowiedniego. - To nie jest łatwe, bo większość czasu spędzam poza domem. Natomiast mam wielu wspaniałych przyjaciół, również mężczyzn, natomiast nigdy się jeszcze nie zakochałam - dodała. Młociarka wspomniała też o dzieciach.

Dom pełen dzieci… może nie. Mimo że kocham dzieci, ale myślę, że to raczej nie będzie możliwe

- podsumowała Anita Włodarczyk.

Anita Włodarczyk Fot. kapif

Anita Włodarczyk o końcu kariery. "Lata lecą"

Przed startem Igrzysk Olimpijskich w Paryżu Anita Włodarczyk przyznała, że bardzo cieszy się, że ma szansę powalczyć o swój czwarty złoty medal, ale najprawdopodobniej będą to jej ostatnie Igrzyska Olimpijskie w życiu. - Lata lecą i nie sądzę, żebym wytrzymała do Los Angeles (w 2028 roku - przyp. red.). Chociaż kariery jeszcze nie będę kończyła po igrzyskach w Paryżu - podsumowała młociarka.