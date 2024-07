Podczas sportowego wydarzenia błyszczą przede wszystkim utytułowani sportowcy, wśród których są oczywiście dumni reprezentanci naszego kraju. Do stolicy Francji przybyły polskie siatkarki. Sportsmenki awansowały do igrzysk po 16 latach przerwy, co jest szczególnym osiągnięciem. Jesteście ciekawi, jak wyglądały w Paryżu?

Polskie siatkarki we Francji. Kreacje nie do podrobienia!

Tuż przed rozpoczęciem ceremonii do sieci zostało wstawione zdjęcie naszych sportsmenek, które przesłały pozdrowienia prosto z Paryża. Uśmiechnięte zapozowały do obiektywu w bardzo charakterystycznym ubiorze. Internauci docenili ten ruch i szybko zauważyli, że kimona siatkarek nawiązują do Igrzysk Olimpijskich w Tokio oraz do spotkania z reprezentacją Japonii, które odbędzie się już w tę niedzielę. Wspomniane stroje zostały zaprojektowane na różowo. Pochodzą od polskiej marki Bizuu, z kolekcji olimpijskiej. Nie zabrakło na nich oczywiście flagi Polski. Fotografię naszych siatkarek znajdziecie w galerii na górze strony.

Joanna Wołosz w Paryżu https://www.instagram.com/asiawolosz14/

Była reprezentantka Polski o rywalizacji. Jest presja?

Joanna Kaczor postanowiła opowiedzieć o swoich odczuciach dotyczących paryskiego turnieju w rozmowie z PAP. Wspomniała oczywiście o rywalkach. "Owszem, mamy w grupie Kenię, która zapewne nie wygra żadnego meczu. Wydaje mi się, że Francuzkom też będzie niezwykle trudno o zwycięstwo i to są jedyne reprezentacje, które mogą odstawać poziomem od reszty stawki. Uważam, że pozostali uczestniczy, cała +10+, będą walczyć o medale. Jesteśmy w stanie wygrać z Brazylią i Japonią po 3:0, ale też ten rezultat może być w drugą stronę. Wynik będzie zależał od wielu czynników, dyspozycji dnia, taktyki i jak się będzie realizować założenia" - wyznała ostatnio. "Ta wyjątkowość zaczyna się od wioski olimpijskiej, która na wszystkich robi wrażenie. Nie ma takiej drugiej imprezy, gdzie można obcować z tysiącami najlepszych sportowców na świecie. To są też ogromne oczekiwania, jakie spoczywają na zawodnikach, bo przecież jest to najważniejszy start czterolecia. I bardzo trudno się zakwalifikować. Myślę, że wiele naszych dziewczyn ma jakieś doświadczenie, czy to z Uniwersjad, czy Igrzysk Europejskich, ale też w żaden sposób nie da się tego porównać. Tam trzeba pojechać, bo tego nie da się opowiedzieć słowami" - dodała.