Już kilka miesięcy temu organizatorzy igrzysk olimpijskich ogłosili, że ze względów bezpieczeństwa w czasie ceremonii otwarcia imprezy zostanie zamknięta przestrzeń powietrzna w obrębie 150 km od stolicy Francji. To sprawiło, że polskie tenisistki miały niemały problem z dotarciem na nie, ze względu na fakt, że Magda Linette i Magdalena Fręch zmierzą się w finale turnieju WTA w Pradze. Godzina meczu Polek została jednak przełożona na późniejszą, a to sprawiło, że nie mają jak dotrzeć. Do akcji postanowił wkroczyć twórca InPostu - Rafał Brzoska, który już kilka miesięcy temu zapowiedział, że "spróbuje pomóc".

Rafał Brzoska pomógł polskim tenisistkom. "Anioł"

Magda Linette przekazała właśnie w mediach społecznościowych, że wraz z Magdaleną Fręch są w drodze na Igrzyska Olimpijskie w Paryżu. Udało się to właśnie przy pomocy Brzoski.

Jeśli anioły istnieją, to wszystkie na bank mają na imię Rafał.

Dziękuję @RBrzoska - nasz life saver

- napisała na Twitterze obok zdjęcia z prywatnego odrzutowca Brzóski.

Magda Linette i Magdalena Fręch napisały post na Twitterze. Tak otrzymały pomoc od Brzoski