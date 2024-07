Po wieloletniej współpracy z Bayernem Monachium Robert Lewandowski w 2022 zasilił szeregi Dumy Katalonii. FC Barcelona nie kryje radości z tego faktu, a nagrania i zdjęcia z polskim piłkarzem często pojawiają się w mediach społecznościowych klubu. Na Instagram trafił właśnie kolejny kadr z Lewym i, co ciekawe, nie wygląda na fotografię z treningu.

REKLAMA

Zobacz wideo Co sądzi o jej stylu?

FC Barcelona chwali się zdjęciem z Robertem Lewandowskim. Uwagę zwraca podpis

Na opublikowanym przez FC Barcelonę zdjęciu widać Roberta Lewandowskiego siedzącego na trybunach stadionu Stade Johan-Cruyff. Piłkarz ma na sobie koszulę narzuconą na klubową koszulkę i krótkie spodenki, a na fotografii uśmiecha się od ucha do ucha. Jego drużyna w niecodzienny i zabawny sposób podpisała kadr z napastnikiem. "Hej, przystojniaku" - brzmi opis, który opatrzono zachwyconą emotikoną z serduszkami w miejscu oczu. Co ciekawe, Lewy na zdjęciu siedzi za stołem zastawionym przekąskami. Być może w klubie świętowano właśnie jego drugą rocznicę przejścia do Dumy Katalonii? O tym, że Lewandowski dołącza do katalońskiego klubu, poinformowano oficjalnie 19 lipca 2022 roku.

Burza pod zdjęciem z wakacji Lewandowskich

Udostępniona na Instagramie FC Barcelony fotografia to nie jedyny kadr z "Lewym", który w ostatnim czasie obiega sieć. Zaledwie dzień wcześniej Anna Lewandowska opublikowała rodzinne zdjęcie z wakacji, które wywołało prawdziwą burzę. Widać na nim piłkarza, trenerkę i ich dwie córki zajadających się lodami. Internauci natychmiast wypatrzyli jednak fakt, że wafelek Lewej jest pusty. W komentarzach dosłownie zaroiło się od pytań na ten temat. Internautom ten fakt ewidentnie nie dawał spokoju. "Pani Ania nie ma loda?", "Fajne te lody, takie bez gałek", "Aniu, sam wafelek, czy tak szybko zjadłaś?" - dopytywali. Trenerka w końcu nie wytrzymała i wyraźnie rozbawiona postanowiła odnieść się do całej sytuacji. "Zjadłam pierwsza sorbet" - odpowiedziała w komentarzu. Zdjęcie Lewandowskich, które wzbudziło aż tak ogromne emocje, znajdziecie w galerii na górze strony.