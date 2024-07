Polscy piłkarze po Euro wygrzewali się w luksusach, tymczasem Świątek... 'To ogródkowe foto'

Polscy sportowcy mieli teraz intensywny czas. Piłkarze musieli rozegrać pięć spotkań - dwa mecze towarzyskie i trzy turniejowe podczas Euro 2024. Świat tenisa również żył pełnią życia - po styczniowym Australian Open, przyszedł czas na kolejne dwa duże turnieje wielkoszlemowe - French Open (znany jako Roland Garros) i Wimbledon, więc najlepsza rakieta świata Iga Świątek również miała pełne ręce roboty. Każdy sportowiec wie jednak, jak ważna jest regeneracja, dlatego zarówno polscy "kopacze" jak i Iga wybrali się na wakacje. Z deka różne...

Polscy piłkarze na rajskich wakacjach. Tymczasem Iga...

Choć polscy piłkarze odpadli z Euro jako pierwsi, szybko postanowili wybrać się na rajskie wakacje. Kierunki? Najrozmaitsze. Sebastian Szymański wraz z dziewczyną wygrzewał się na Malediwach. Podobnie wybrał Sebastian Walukiewicz - z tym, że Seszele. Marcin Bułka postawił na tanzańskie słońce i spiekł plecki na Zanzibarze. Michał Skóraś rozbił bank i wybrał Polinezję Francuską - Tahiti, Moorea i Bora Bora, gdzie oświadczył się swojej dziewczynie. Były też luksusowe europejskie kierunki. Piotr Zieliński dla przykładu wybrał się na Sardynię, a najmłodszy reprezentant Polski, Kacper Urbański, pojechał do Chorwacji. W Turcji można było spotkać Jana Bednarka. Francuskie Lazurowe Wybrzeże wybrał Krzysztof Piątek, gdzie na imprezie u miliardera balował u boku Roberta Lewandowskiego.Lewy również mógł zostać na południu Francji, ponieważ od kilku dni raczy obserwatorów rodzinnymi, wakacyjnymi zdjęciami, wyglądającymi, no, nieswojsko.

Tymczasem Iga Świątek, mimo wygrania Rolanda Garrosa i pozostawaniu niezmiennie numerem jeden w prestiżowym rankingu WTA, postawiła na skromniejszy odpoczynek. W jej mediach społecznościowych można było zobaczyć serię zdjęć z wakacji w Polsce. Iga pływała pontonem, spędzała czas w ogrodzie i trenowała - w końcu US Open startuje już 26 sierpnia.

Internauci zachwyceni skromnością Igi Świątek. "To ogródkowe foto"

Taki wybór bardzo przypadł do gustu internautom. W komentarzach pod postem Świątek zachwalali jej klasę i skromność. "Miło widzieć naturalną i piękną dziewczynę! Pokazujesz tym jaką masz klasę i siłę w sobie! Za to kochają cię, Igo, oddani kibice, a czasem już wyznawcy! Dobrego odpoczynku!"; "Dziewczyna, która mogłaby wrzucać tu tylko najbardziej posh zdjęcia, jakie można sobie wyobrazić. Z najlepszych hoteli, najpiękniejszych miejsc na ziemi… A ona pozostała sobą, nikomu nie musząc nic udowadniać… i ciesząc się tym, co jest naprawdę najpiękniejsze. Iga, jesteś wzorem do naśladowania nie tylko jako wyśmienity sportowiec, ale i fantastyczny człowiek"; "To ogródkowe foto" - pisali, pozostawiając emotikony serduszek.