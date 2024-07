Copa America, to najważniejszy turniej piłkarski w Ameryce Południowej, który odbywa się co cztery lata. W poniedziałek 15 lipca kibice śledzili wielki finał sportowego wydarzenia. Zwycięską drużyną okazała się Argentyna, która w dogrywce pokonała Kolumbię osiągając wynik 1:0. Zwycięską bramkę w 112 minucie meczu zdobył Lautaro Martinez. Argentyńscy piłkarze dosłownie szaleli ze szczęścia. Nie obyło się jednak bez skandalu. Gdy drużyna przeniosła się do autobusu, odśpiewano rasistowską piosenkę. Wszystko zostało nagrane, a następnie udostępnione w sieci przez jednego z zawodników, Enzo Fernandeza. Piłkarz odniósł się do zdarzenia.

Enzo Fernandez wyśpiewuje rasistowską piosenkę. Skandal po Copa America

Po zakończeniu rozgrywek argentyńska drużyna unosiła się w triumfie i euforii. Oklaskom, zachwytom i śpiewom nie było końca. W pewnym momencie piłkarze zaczęli wykrzykiwać nawet rasistowską przyśpiewkę, uderzającą w afrykańskie pochodzenie reprezentantów Francji m.in. Kyliana Mbappe. Nagranie trafiło do sieci i niemalże od razu wywołało burzę. "Tak wygląda piłka nożna w 2024 roku: rasizm szaleje" - napisał na platformie X francuski piłkarz Wesley Fofana. Internauci również wyrazili swoją dezaprobatę w sekcji z komentarzami. "Nie rozumiem, dlaczego to zrobiliście, chyba po to, żeby zniszczyć swój wizerunek. Jesteście mistrzami świata, a mistrzowie tak się nie zachowują" - czytamy.

Enzo Fernandez przeprasza. Zamieścił oświadczenie

Niedługo później do feralnego nagrania odniósł się jego autor. Enzo Fernandeza opublikował oświadczenie, w którym nawiązał do zaistniałej sytuacji. 23-letni piłkarz przeprosił i przyznał, że piosenka była nie na miejscu. Oprócz tego zaznaczył, że on sam nie utożsamia się z takimi poglądami. "Chcę szczerze przeprosić za nagranie zamieszczone na moim Instagramie w trakcie świętowania przez reprezentację. Przyśpiewka zawiera bardzo ofensywne sformułowania i absolutnie nie ma żadnego wytłumaczenia na zawarte w niej słowa" - zaczął, po czym dodał: "Przeciwstawiam się każdej formie dyskryminacji, dlatego przepraszam, że wpadłem w euforię po triumfie w Copa America. To nagranie, widoczny na nim moment i słowa, które padły, nie odzwierciedlają moich przekonań i charakteru. Naprawdę szczerze przepraszam" - napisał.