Euro 2024 trwa w najlepsze, choć Polacy mogą być zawiedzeni wynikami. Na pierwszym meczu ćwierćfinałowym Hiszpania-Niemcy pojawił się Gerard Pique, któremu towarzyszył kolega z reprezentacji Carles Puyole, a także syn. Uwagę przyciąga jednak pewien szczegół, który może zaskoczyć.

Gerard Pique wspierał Hiszpanię w meczu ćwierćfinałowym. Zaskoczył jeden szczegół

Gerard Pique przez wiele lat grał w reprezentacji Hiszpanii, ale już kilka lat temu zdecydował, by zakończyć karierę w kadrze narodowej. Odszedł również z klubu - przez większość seniorskiej kariery grał w FC Barcelona. Piłkarz nie miał jednak zamiaru odpuścić sobie ćwierćfinałowego meczu Hiszpania-Niemcy na Euro 2024. Pique pojawił się na trybunach wraz z kolegą po fachu Carlesem Puyolem. Można było wypatrzyć także syna zawodnika - Sashę. Dziwnym szczegółem było to, że młodszy z synów Pique i Shakiry wcale nie stał tuż obok ojca, a zajął miejsce rząd niżej. Zdjęcie z meczu znajdziecie w naszej galerii na górze strony. Hiszpania znalazła się w półfinale - wygrała z reprezentacją Niemiec w dogrywce 2:1.

Shakira i Pique rozstali się w burzliwej atmosferze. Piosenkarka wbiła szpilę piłkarzowi

O rozstaniu kolumbijskiej piosenkarki i hiszpańskiego piłkarza w mediach wręcz huczało. Para rozstała się w 2022 roku. Shakira nagrała nawet "diss" na swojego byłego partnera, z którym była 12 lat. W jednym z wywiadów 47-latka opowiedziała o samodzielnym macierzyństwie. - To jest zdecydowanie bardziej wymagające, ponieważ teraz jestem odpowiedzialna za dwójkę dzieci, które polegają tylko na mnie. Jestem samotną matką, nie mam w domu męża, który mógłby mi w czymkolwiek pomóc - wyjawiła w wywiadzie z Zanem Lowem dla Apple Music. - W pewnym sensie dobrze jest nie mieć męża. Nie wiem dlaczego, ale ciągnęło mnie to w dół - dodała Shakira. Piosenkarka zaznaczyła, że wiele musiała poświęcić dla związku z piłkarzem. - Na długi czas odkładałam karierę, żeby być obok Gerarda, żeby mógł grać w piłkę nożną. (...) Miłość wymagała wielu poświęceń - mówiła w rozmowie z "The Sunday Times".