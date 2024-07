W niedzielę odbył się mecz w łódzkiej Atlas Arenie. Reprezentacja polskich siatkarzy spotkała się ze Słowenią. Biało-czerwoni pokonali przeciwnika. Ostatecznie skończyli rozgrywkę z wynikiem 3:0. Zawodnicy mogli liczyć na ogromne wsparcie kibiców. To jednak nie wszystko. Na miejscu nie zabrakło również rodzin siatkarzy. Partnerki graczy po wygranym meczu zapozowały z nimi do zdjęć. Tylko spójrzcie na te urocze kadry!

Polscy siatkarze zapozowali z partnerkami. Tylko spójrzcie na ukochaną Bartosza Kurka!

Wielu polskich siatkarzy po zdobyciu brązowego medalu wrzuciło do mediów społecznościowych zdjęcia z partnerkami. Wśród nich pojawił się między innymi Łukasz Kaczmarek. Sportowiec opublikował fotografię z żoną Dominiką. Ze swoją narzeczoną zapozował Kamil Semeniuk. Siatkarz udostępnił kadr z medalem, który podpisał "Zawsze ze mną". Wygląda na to, że ukochana Katarzyna jest dla niego wsparciem. "Dziewczyny lubią brąz" - tak zdjęcie podpisała ukochana Tomasza Fornala, Sylwia Gaczorek. Udostępniła aż dwa kadry.

Nie można również nie wspomnieć o partnerce Bartosza Kurka. Anna Kurek przeszła samą siebie. Żona kapitana drużyny kibicowała biało-czerwonym przy użyciu nietypowego rekwizytu. Miała na sobie specjalną opaskę z czółkami. Można było na niej zauważyć zdjęcia z twarzą Bartosza Kurka. Pomysłowe? Zdjęcia siatkarzy ze swoimi partnerkami znajdziecie w naszej galerii na górze strony.

Bartosz Kurek zamieścił wyjątkowy post. Zwrócił się do kibiców

Kapitan polskiej drużyny zamieścił w mediach społecznościowych nie tylko zdjęcie z ukochaną, ale również specjalne słowa do kibiców. Bartosz Kurek nie krył zachwytu aktywnością fanów siatkówki. Dodał, że w końcu przyszła pora na odpoczynek wraz z partnerką. "Drodzy kibice, dziękuję w imieniu swoim oraz całej ekipy za wsparcie w całej tegorocznej edycji Ligi Narodów, dziękujemy za wyrozumiałość, tonę pozytywnej energii i to, że na jakiś czas mamy spokój z pytaniami: dlaczego duże turnieje są tak często grane w Polsce?! Ano dlatego, że poza boiskiem show jest równie dobre, co przy siatce, a to już tylko wasza zasługa" - napisał na profilu na Instagramie. ZOBACZ TEŻ: Wilfredo León jest od lat szczęśliwie zakochany. Siatkarz poznał żonę przez internet. "Było wow"

Słowenia - Polska, Liga Narodów, siatkówka, reprezentacja Polski Fot. Volleyball World, materiały prasowe FIVB