Żona Stocha zniknęła z sieci. Jej ostatnie posty poruszały

Kamil i Ewa Stoch od lat są uważani za wyjątkowo zgrane i udane małżeństwo. Skoczek narciarski często w wywiadach podkreślał, że jest niezwykle dumny ze swojej żony. W ostatnim czasie jednak żona Kamila Stocha zniknęła z mediów społecznościowych. Wcześniej opublikowała serię poruszających postów.

Ewa Stoch zniknęła z Instagrama. Jej profil świeci pustkami

Ewa Stoch wzięła ślub ze znanym skoczkiem narciarskim w 2010 roku. Od tamtej pory sporo się zmieniło, a profil sportowca obserwuje na Instagramie ponad 400 tysięcy użytkowników. Popularność zdobyła też żona Stocha, która w mediach społecznościowych zdobyła ponad 90 tysięcy obserwujących. Ostatnio jednak nie jest aktywna. Wcześniej prezentowała tam głównie swoją codzienność, ale w tym roku zaczęła wrzucać zdjęcia osób z trudną lub ciekawą przeszłością. Warto podkreślić, że Ewa Stoch interesuje się fotografią. Serię wykonanych przez siebie fotografii zatytułowała "Face to Face". Co ciekawe, na jednej z nich znalazł się także Piotr Żyła. Wszystkie posty dodatkowo podpisywała hasztagiem "baba powinna siedzieć w domu". Ostatnie zdjęcie zostało zamieszczone w marcu i od tego czasu na profilu świeci pustkami.

Stoch zrobiła sobie przerwę od social mediów? Jej mąż jest nadal aktywny

Nie wiemy, jaka jest przyczyna zniknięcia Ewy Stoch z sieci. Wcześniej publikowała relacje dość regularnie. To nie zmieniło się na profilu jej męża, który cały czas zamieszcza nowy content. Być może żona skoczka zmęczyła się aktywnością w sieci i postanowiła zrobić sobie przerwę od mediów społecznościowych. Nic nie wskazuje jednak na to, żeby w małżeństwie Stochów działo się źle. Ostatnio skoczek wypowiedział się na temat żony w rozmowie z WP Sportowe Fakty. Przyznał wówczas, że jego żona jest dla niego dużym wsparciem. "Miałem trudności ze znalezieniem motywacji kilka dni po zakończeniu sezonu. Byłem wykończony i fizycznie, i mentalnie. Musiałem sobie poukładać wiele rzeczy. To się udało dzięki mojej małżonce. To największa motywacja dla mężczyzny, kiedy przychodzi żona i mówi mu, żeby jeszcze spróbował i wytężył siły" - przyznał Kamil Stoch. Po zdjęcia pary zapraszamy do galerii na górze strony.