Portugalia dotychczas świetnie radzi sobie na Euro 2024. Po walecznej wygranej 2:1 z Czechami, udało im się pokonać także Turcję 3:0, dzięki czemu zapewnili sobie awans do fazy pucharowej. Gwiazdą tej drużyny jest oczywiście Cristiano Ronaldo. Jedna z dziewczynek, która wyprowadzała piłkarzy na mecz, nie mogła uwierzyć, że stoi tuż obok gwiazdy światowego futbolu.

REKLAMA

Zobacz wideo Czy Cristiano Ronaldo pomoże jeszcze Portugalii?

Dziewczynka nie uwierzyła, że stoi obok Ronaldo. Nagranie podbiło sieć

Przed każdym meczem reprezentacji narodowych odgrywane są hymny, a na boisko piłkarzy wyprowadzają dzieci. W wyjściowym składzie Portugalii na meczu z Turcją nie zabrakło oczywiście gwiazdy tej drużyny - Cristiano Ronaldo. Napastnik od lat jest jedną z największych gwiazd futbolu, a o jego popularności z pewnością świadczy fakt, że to najchętniej obserwowana osoba na Instagramie - zebrał tam 632 miliony fanów.

Jedna z dziewczynek, która pojawiła się na murawie, nie mogła uwierzyć w swoje szczęście. Znalazła się tuż obok Ronaldo, choć towarzyszyła innemu piłkarzowi, to właśnie zawodnik saudyjskim klubu Al-Nassr przyciągnął jej uwagę. W pewnym momencie próbowała dotknąć Cristiano, by upewnić się, że to na pewno on stoi obok niej. Zachwycała się obecnością sportowca, a swoją ekscytacją podzieliła się z koleżanką, która również wyprowadzała zawodników. Ronaldo uśmiechnął się do niej, widząc jej podekscytowanie. Później uścisnął dziewczynki na pożegnanie. Jak kiedyś wyglądał Cristiano Ronaldo? Zobaczycie w naszej galerii na górze strony.

Na meczu Portugalia-Turcja pojawiła się Georgina Rodriguez. Towarzyszył jej Ronaldo Jr.

Na trybunach podczas drugiego meczu grupowego Portugalii pojawiła się partnerka Cristiano Ronaldo. Georgina Rodriguez pojawiła się na trybunach, a u jej boku mogliśmy zobaczyć najstarszego syna 39-letniego piłkarza - Cristiano Ronaldo Jr. Celebrytka założyła na mecz odważny top, skórzaną ramoneskę i dopasowane jeansy. Nie zapomniała o okularach przeciwsłonecznych oraz szaliku reprezentacji Portugalii. Włosy upięła, a jej uszy zdobiły duże kolczyki.

Fot. Carmen Jaspersen / REUTERS