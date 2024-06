Maciej Szczęsny w emocjonalnym wyznaniu o relacji z synem. Takie słowa przed kolejnym meczem

Maciej Szczęsny przed laty był bramkarzem. Nic więc dziwnego, że nadal interesuje się piłką nożną i poświęca jej wiele czasu. Na okres rozgrywek Euro 2024 został nawet ekspertem "Super Expressu" i komentuje grę między innymi swojego syna, Wojciecha Szczęsnego. Były bramkarz w programie "Euro Express" usłyszał od jednego z widzów niecodzienne pytanie o emocje względem syna. Ojciec rozchwytywanego piłkarza zdobył się na długą wypowiedź i wyraźnie się otworzył. Słowa, na które się zdobył, przepełniają silne emocje.

Zobacz wideo Tak wyglądała rekonwalescencja Szczęsnego po operacji

Maciej Szczęsny usłyszał niecodzienne pytanie. Chodzi o Wojciecha Szczęsnego

Relacja Macieja Szczęsnego z synem, Wojciechem Szczęsnym, przez długi czas uznawana była za dość chłodną. Były bramkarz wielokrotnie publicznie krytykował syna i nie wypowiadał się o nim najlepiej. Ostatni czas przyniósł jednak spore zmiany w rodzinnej relacji. Wszystko z powodu Euro 2024 i boiskowych poczynań wciąż aktywnego piłkarza. Przed meczem z Austrią widzowie zapytali eksperta "Super Expressu" o przewidywania i jego fachowe spojrzenie na zbliżające się wydarzenie. Poza typowo sportowymi tematami poruszone zostały także te prywatne. "Jak mocno pan Maciej przeżywa takie mecze na turnieju mistrzowskim, widząc swojego syna na boisku? Ja jako zwykły kibic mocno się denerwuję" - zapytał jeden z widzów kanału Super Express Sport na YouTube. "To jest oczywiste, że ściskam za niego kciuki i dobrze mu życzę" - powiedział Maciej Szczęsny.

Maciej Szczęsny skomentował grę syna. Zdradził, co sądzi

"Miewał taki czas w swojej karierze, kiedy niekoniecznie trenerzy tak w ciemno na niego stawiali. Kiedy dosyć łatwo było go – moim zdaniem za łatwo – obwiniać o puszczone gole czy o porażki. Taki najświeższy przykład z poprzedniego Euro, kiedy do dzisiaj niektórzy wypominają mu straconą bramkę ze Słowacją (...). Trzymam za niego kciuki i chciałbym, żeby: sobie, wszystkim kibicom, dziennikarzom, tym malkontentom, którzy mieli wyjątkową łatwość do zwalania na Wojtka wszelkich win, zamknął buzie. I żeby ci, którzy obrzucali go błotem, teraz chcieli go ozłocić. Żeby się przynajmniej zawstydzili, że tak źle o nim mówili, pisali lub choćby myśleli" - dodał w dalszej części wypowiedzi były bramkarz. Więcej zdjęć Macieja i Wojciecha Szczęsnych znajduje się w galerii na górze strony.

Wojciech Szczęsny, Maciej Szczęsny Fot. Maciej Zienkiewicz / Agencja Wyborcza.pl