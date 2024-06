Ewa Swoboda w domowym wydaniu! Takiej jej nie zobaczycie na wyścigach

Kariera Ewy Swobody w ostatnich latach nabrała niewiarygodnego tempa. Polska lekkoatletka specjalizująca się w biegach sprinterskich za każdym razem przesuwa granice swoich możliwości. Jakiś czas temu media rozpisywały się o jej genialnym starcie w Glasgow. Polka została wtedy wicemistrzynią świata w biegu na 60 metrów. Na kolejny sukces nie trzeba było długo czekać. Swoboda dopiero co zdobyła srebrny medal mistrzostw Europy w Rzymie! Sprinterka z wyścigu na wyścig przyciąga do siebie oraz więcej fanów. Wszystko za sprawą wyjątkowego poczucia humoru i wyważonej szczerości. Niedawno postanowiła pokazać się swoim obserwatorom z zupełnie innej strony. Założyła okulary i nagrała dla nich wideo.

Ewa Swoboda w naturalnym wydaniu. Jak wam się podoba?

Ewa Swoboda nawet podczas ważnych wyścigów nie zapomina o mocnym makijażu. Są jednak dni, kiedy nie przywiązuje specjalnej wagi do make-upu. Zazwyczaj wypoczywa wtedy od kamer i tłumów fanów. "Odpoczywam tam, gdzie nie ma ludzi. Uwielbiam spędzać czas z rodziną w domu. Słucham bardzo dużo muzyki" - mówiła w wywiadzie dla TVP Sport. Niedawno sprinterka umieściła na swoim profilu na Instagramie nagranie, na którym pozuje w okularach. Naturalna wersja dodała Swobodzie jeszcze większego uroku. Zdjęcia znajdziecie w galerii na górze strony.

Ewa Swoboda Instagram/litttlerunner

Ewa Swoboda przez hejt chciała usunąć wszystkie tatuaże

Trochę czasu zajęło, zanim fani sportu docenili humor Ewy Swobody. Wcześniej sprinterce obrywało się za niektóre wypowiedzi. W pewnym momencie sytuacja była naprawdę poważna. "Przez hejt chciałam usuwać tatuaże. (...) Było ze mną naprawdę źle. Miałam myśli, by przestać trenować. Wszystko przez nienawiść ludzi. W 2018 roku mi nie szło. Sportowcy mają gorsze okresy. To normalne. Jednak moja pewność siebie została kompletnie zburzona. Wstydziłam się pokazywać taką, jaka byłam. To był najtrudniejszy okres w życiu" - zdradziła w wywiadzie z dziennikarzem TVP Sport. Od jakiegoś czasu lekkoatletka wprowadziła zasadę blokowania osób, które wnoszą na jej profil negatywną energię. "Mocne działanie, ale skuteczne" - mówiła. ZOBACZ TEŻ: Ewa Swoboda to wybitna sprinterka. A prywatnie? Kocha tatuaże i znanego sportowca