Jan Bednarek obecnie gra na pozycji obrońcy w angielskim klubie Southampton. Oprócz tego jest piłkarzem polskiej reprezentacji. Poza boiskiem jest mężem Julii, z którą wziął ślub w 2022 roku. Wspólnie wychowują córkę Lilly. Nie ukrywają jej wizerunku w sieci. A co wiadomo więcej o żonie sportowca?

Jan Bednarek studiował z żoną na tej samej uczelni

Jan Bednarek poznał żonę przez internet. - Napisał do mnie na Snapchacie i tak się zaczęło… Zaczęliśmy codziennie ze sobą pisać, potem rozmawialiśmy na FaceTime, bo Janek był w Anglii, a ja w Polsce. Ciężko było się spotkać - mówiła Julia w rozmowie z "Super Expressem". Pierwszy raz zobaczyła go na żywo na meczu Polska-Kazachstan. Wtedy poznała też jego rodziców. Co ciekawe, para studiowała na tej samej uczelni - Wyższej Szkole Zarządzania i Administracji w Opolu. Wspólnie odebrali dyplomy w 2022 roku.

Jan Bednarek oświadczył się ukochanej w 2020 roku na wyspie Mykonos. Rok później doczekali się córki, która otrzymała imię Lilly. W 2022 roku natomiast piłkarz i Julia stanęli na ślubnym kobiercu. Panna młoda zachwyciła w kreacji od Patrycji Kujawy, a na weselu nie zabrakło kolegów Bednarka z kadry.

Czym zajmuje się żona Jana Bednarka?

Julia Bednarek ma doświadczenie w pracy jako modelka. W sieci można znaleźć jej wizytówkę na stronie maxmodels.pl. Żona piłkarza ma jedynie 160 cm wzrostu, więc można wywnioskować, że brała udział przede wszystkim w sesjach zdjęciowych, a nie chodziła po wybiegu. W 2021 roku, gdy jeszcze studiowała, opowiedziała, jak wygląda życie ze sportowcem w wywiadzie dla Plejady. - Poszliśmy na kompromis. Bardzo chciałam studiować i prowadzić życie studenckie, ale nie udało się. Obecnie studiuję zaocznie i cieszę się, że mogę wspierać Janka. Bardzo dobrze nam się razem mieszka, lubimy grać w gry, więc można powiedzieć, że mam namiastkę studenckiego życia. Nie żałuję, że zrezygnowałam ze swoich planów. Jeśli mam jakąś sesję zdjęciową w Polsce, to wsiadam w samolot i lecę. Jak się chce, to wszystko można pogodzić - wyznała. Rodzinne zdjęcia Jana i Julii Bednarków znajdziecie w galerii na górze strony.