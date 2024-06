W niedzielę 16 czerwca odbędzie się pierwszy mecz Polaków na Euro 2024. Nasza reprezentacja zmierzy się z Holandią. Oprócz treningów istotnym elementem przygotowań jest również dieta. W "Pytaniu na śniadanie" pojawił się kucharz polskich piłkarzy, który zdradził, co sportowcy zjedzą przed pierwszym meczem. Niedawno Polacy rozegrali towarzyski mecz z Ukrainą. Zdjęcia z tego wydarzenia znajdziecie w galerii na górze strony.

REKLAMA

Zobacz wideo Reprezentacja Polski już w Hanowerze! Szaleństwo przed hotelem

Kucharz polskich piłkarzy opowiedział o ich diecie. "To nie jest koncert życzeń"

W wywiadzie z prowadzącymi "Pytania na śniadanie" kucharz zwrócił uwagę na kluczowy dobór dań. - Pierwszy posiłek, to taki posiłek, którego raczej nigdy nie zmieniamy. Nie może na nim zabraknąć, jeśli chodzi o śniadania różnego rodzaju owsianek. Dzisiaj mieliśmy ryżankę na płatkach ryżowych gotowaną z mlekiem kokosowym. Mieliśmy też jaglankę na mleku migdałowym, klasyczną. Oczywiście jest też dużo innych produktów - mówił. O 12.00 ma odbyć się "brunch", na którym pojawi się kilka potraw obiadowych. - Rosół drobiowy, do tego gotowana pierś z kurczaka, udka. Makaron z sosem pomidorowym, również bolognese. Jakieś pieczone bataty, ale również włączymy trochę potraw śniadaniowych. Placuszki proteinowe, naleśniki, kasza gryczana, biała, niepalona, na mleku migdałowym - tłumaczył.

Później prowadząca zapytała o zachcianki naszych piłkarzy. - Nie, nie, to są profesjonaliści, bardzo dobrze wiedzą, co tu jest. Nie ma żadnych zachcianek. To nie jest dzień na koncert życzeń. Wiemy, co serwować, co podawać w tym dniu. Zawodnicy też wiedzą, po czym dobrze się czują, jak to wpływa na ich organizm, żeby ta wydolność fizyczna była dobra - mówił.

mecz Polska - Ukraina KAPIF.pl / KAPIF.pl

W jakim składzie zagra polska reprezentacja na meczu z Holandią?

Trener Polaków zdradził, że najtrudniejsze w prowadzeniu naszej reprezentacji jest ukrywanie składu przed dziennikarzami. Pewniakiem wydaje się być Wojciech Szczęsny na bramce. W rolę wahadłowych wcielą się prawdopodobnie Przemysław Frankowski oraz Nicola Zalewski. A kto zastąpi Roberta Lewandowskiego? "Karol Świderski trenuje krótko, ledwo co wyleczył uraz. Może być jokerem, ale jest mało realne, że zagra od pierwszej minuty. Taki scenariusz czeka najpewniej Piątka, który powinien zostać bezpośrednim zmiennikiem Lewandowskiego" - czytamy na stronie TVP Sport. ZOBACZ TEŻ: Szczęsny zdobył serca polskich fanów. Rozczulający gest względem kibica. "Bez bufonady. Klasa gość!"