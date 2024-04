Paulina i Jakub Rzeźniczakowie zostali rodzicami 10 lutego, jednak córkę pokazali w mediach społecznościowych dopiero tydzień później. Od tamtego momentu świeżo upieczeni rodzice chętnie relacjonują kolejne chwile z Antoniną w sieci. Na ich instagramowych profilach nie brakuje zdjęć i nagrań ze wspólnie spędzanego czasu. Mimo tego, że obecnie całe życie Rzeźniczaków pochłonięte jest opieką nad dzieckiem, to sportowiec nie zapomina o swoich pasjach. Jakiś czas temu zaczęły pojawiać się spekulacje, jakoby piłkarz miał zawalczyć w jednej z federacji freak fightowych. Czy jest w tym ziarenko prawdy?

Jakub Rzeźniczak zawalczy na gali MMA? Odniósł się do spekulacji

Już od jakiegoś czasu po sieci krążą plotki, że już niebawem Jakub Rzeźniczak ma zawalczyć na gali jednej z federacji freak fightowych MMA. Co więcej, wedle doniesień miałby zarobić na tej walce ponad milion złotych. W związku z nasilonymi spekulacjami sam zainteresowany odniósł się do sprawy. Zapytany, czy to prawda, wyjaśnił, że otrzymuje tego typu oferty, ale żadnej jeszcze nie potwierdził. - Co do walk, mam kilka propozycji, ale jeszcze nie zdecydowałem, czy chcę walczyć, gdzie walczyć itd. I nie mam jeszcze nic podpisane - powiedział w rozmowie z portalem Party.pl. Piłkarz został zapytany również o kwestie wynagrodzenia, czy naprawdę mowa o tak zawrotnej kwocie. Krótko jednak skwitował ten temat. -Nie wiem, skąd mają takie informacje, bo ja ich jeszcze nawet nie mam - dodał w tej samej rozmowie. Po zdjęcia dotyczące tematu zapraszamy do naszej galerii w górnej części artykułu.

Jakim ojcem jest Jakub Rzeźniczak? Żona piłkarza zabrała głos

Jakiś czas temu Paulina Rzeźniczak została zapytana przez jedną ze swoich obserwatorek o to, jak jej mąż odnajduje się w roli taty. Celebrytka zdradziła, że Jakub Rzeźniczak jest dla niej nieodzownym wsparciem przy opiece nad dzieckiem. "Jest wspaniałym tatą. W pierwszych tygodniach, gdyby nie jego wsparcie i pomoc przy Antosi, mogłoby być ze mną bardzo źle. Dobrze, że cię mam" - wyznała na Instagramie.