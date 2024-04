Cristiano Ronaldo na przestrzeni lat zyskał status megagwiazdy. Portugalczyk w 2016 i 2017 roku był najlepiej zarabiającym i najpopularniejszym sportowcem świata według magazynu "Forbes". O jego sile i popularności świadczą jednak nie tylko zawodowe osiągnięcia, ale i... przedmioty, z którymi miał kontakt. Słoweński hotel postanowił wykorzystać fakt, że Ronaldo nocował w obiekcie przez tydzień i poinformował swoich odbiorców, że hotelowe łóżko sportowca już wkrótce wyląduje na aukcji.

Hotel chciał wystawić łóżko Cristiana Ronaldo na aukcję. Piłkarz spał w nim przez tydzień

Cena wywoławcza łóżka, w którym spał Ronaldo miała wynosić pięć tysięcy euro (ok. 25 tys. zł). Jak czytaliśmy w portalu Daily Mail, uzbierane z aukcji środki miały być całkowicie przeznaczony na cele charytatywne. - Nie wiemy, kiedy będziemy mieli okazję ponownie gościć Ronaldo w Słowenii. Na specjalnej aukcji zaoferujemy łóżko, w którym spał. Życzymy wszystkim powodzenia i udanego udziału w licytacji - powiedział rzecznik hotelu cytowany przez portal Daily Mail. Choć wieść szybko się rozprzestrzeniła po sieci, wkrótce wyszło na jaw, że informacja była jedynie żartem z okazji prima aprilis ze strony hotelu.

Nie tylko łóżko Cristiana Ronaldo. Niedawno na aukcję trafił bidet Beyonce

Choć wystawienie łóżka Ronaldo okazało się dowcipem, historia zna przypadki, w których na aukcjach pojawiały się przedmioty tylko dlatego, że były użytkowane przez znane osoby. Jakiś czas temu amerykańska firma Eric's Architectural Salvage L.A. wystawiła na aukcję chromowany bidet ze złotymi kranami. Jak informowano, przedmiot miał w przeszłości znajdować się w domu Beyoncé i Jaya-Z. To jednak nie koniec. Na sprzedaż wystawiono również kinkiety, oświetlenie zewnętrzne, a nawet ogromną metalową framugę drzwi, która w przeszłości znajdowała się w willi pary muzyków. Fani mogli wziąć udział w licytacji bidetu, mając w kieszeni 2400 dolarów (ok. 9770 zł). Chcielibyście mieć w posiadaniu przedmiot, który w przeszłości należał do któregoś z celebrytów?

