Kibice polskiej reprezentacji pieją z zachwytu. Ostatnie dni były nie tylko przepełnione emocjami, ale i sukcesami - najpierw Polacy wygrali z Estonią (5:1), a następnie zakończyli zwycięsko spotkanie z Walią. Tym samym nasza reprezentacja uzyskała możliwość wyjazdu na Mistrzostwa Europy w Piłce Nożnej 2024. Przy okazji całego turnieju mówi się nie tylko oczywiście o strategii sportowej, ale i o finansach. Ta kwestia często polaryzuje kibiców. Zobaczcie, co wiadomo na ten temat.

Euro 2024. Stawki naszych piłkarzy są ogromne?

Długo wyczekiwany turniej rozpoczyna się 14 czerwca. Bierze w nim udział 24 reprezentacji, w tym Polska, która 26 marca po serii rzutów karnych pokonała Walię. Udział w Euro 2024 to nie tylko zaszczyt pod kątem sportowym, ale także niemały zastrzyk gotówki. Uczestnictwo w tego typu wydarzeniu to wypłata dla drużyn rzędu ok. 40 mln zł. Na tym oczywiście nie koniec. Każde zwycięstwo wiąże się z dodatkiem rzędu miliona euro. Remis z kolei oznacza otrzymanie połowy tej stawki. Wyjście z grupy natomiast to bonusowe 1,5 mln euro. Zasady podziału pieniędzy zostały ustanowione już pewien czas temu przez PZPN. Co mówi na ten temat sekretarz generalny federacji?

Budżet federacji na rok 2024 został już uchwalony. Oczywiście nie uwzględnia premii od UEFA, która jest uzależniona od wyniku sportowego pierwszej drużyny. Jeżeli pierwsza reprezentacja wywalczy awans, to otrzymane w ramach premii pieniądze będą stanowiły dodatkowe środki finansowe w budżecie PZPN

- przekazał Łukasz Wachowski dla goal.pl.

Euro 2024. Jaki procent trafi do naszych piłkarzy?

Zbliżające się Euro 2024 to bez wątpienia dobry sposób na wzbogacenie się dla naszych sportowców. Premia, o jakiej mowa w powyższej wypowiedzi Łukasza Wachowskiego ma wynosić w przybliżeniu 25 procent wartości premii od UEFA. Nie zostało jednak zaznaczone, na jaką dokładnie kwotę mogą liczyć piłkarze, ponieważ budżet zostanie podzielony na drużynę oraz sztab. Szczegóły dotyczące tego podziału także nie są jawne. Zdjęcia znajdziecie w galerii.

