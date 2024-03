We wtorek 26 marca odbędzie się długo wyczekiwany mecz reprezentacji Polski w piłce nożnej z Walią. Wynik tego starca zadecyduje, czy Biało-Czerwoni zagrają w zbliżających się Mistrzostwach Europy w Piłce Nożnej 2024. Wydarzenie zostanie skomentowane przez niezastąpionego Dariusza Szpakowskiego. Choć w listopadzie 2022 roku dziennikarz sportowy pożegnał się z widzami, to po zmianie władzy w TVP, legendarny komentator powrócił do dawnych obowiązków. W licznych przedsięwzięciach Dariusza Szpakowskiego od wielu lat wspiera ukochana żona. Kim jest?

Dariusz Szpakowski rzadko pokazuje się u boku żony. Tak wspomina pierwsze spotkanie

Powrót na dawne stanowisko wywołuje ogrom emocji. - Kiedy usiądę na stanowisku w Cardiff, zapewne pojawią się wielkie emocje. Na razie jeszcze ich nie czuję, jest trochę za wcześnie. Niemniej komentowanie meczów Biało-Czerwonych to dla mnie zawsze coś wyjątkowego. Bardzo się cieszę - mówił w rozmowie ze Sportowymi Faktami. Dariusz Szpakowski na co dzień trzyma się jednak z dala od zgiełku i blasku fleszy. Strzeże też prywatności i życia rodzinnego. Tylko sporadycznie podczas wydarzeń branżowych u jego boku pojawia się żona. Nie wszyscy wiedzą, że wybranką komentatora jest znana aktorka Grażyna Strachota-Szpakowska, która wystąpiła w wielu różnorodnych produkcjach. W rozmowie z magazynem "Viva!" Dariusz Szpakowski wspomniał o tym, jak się czuł, gdy po raz pierwszy ją zobaczył. "Zobaczyłem ją na scenie i pomyślałem, że jest piękna, ale pewnie jest mężatką, ma już dzieci i nie ma co zawracać sobie głowy" - wyznał. Po zdjęcia dotyczące artykułu zapraszamy do naszej galerii w górnej części artykułu.

Kim jest żona Dariusza Szpakowskiego? Widzowie doskonale ją kojarzą

Grażyna Strachota-Szpakowska ukończyła Państwową Wyższą Szkołę Teatralną w Warszawie. Karierę teatralną rozpoczęła w latach 90. ubiegłego wieku. Widzowie telewizji mogą doskonale kojarzyć ją z popularnych seriali obyczajowych m.in. "Dziewczyn ze Lwowa" czy "M jak miłość". Dariusz Szpakowski i Grażyna Strachota-Szpakowska są małżeństwem od ponad trzech dekad. Para doczekała się dwóch córek: Julii i Gabrieli.

