Nie opadły emocje po meczu Polska - Estonia, który zakończyliśmy fenomenalnym wynikiem 5:1. Bramkę strzelili Przemysław Frankowski, Piotr Zieliński, Jakub Piotrowski, Karol Mets oraz Sebastian Szymański. Tego wieczoru wzrok oczywiście przyciągał Robert Lewandowski, który pojawił się na boisku w towarzystwie starszej córki oraz pewnego chłopca. Co o nim wiadomo?

Robert Lewandowski w towarzystwie rodziny na meczu Polska - Estonia. Mowa nie tylko o Klarze

O tym wzruszającym widoku trudno zapomnieć. Kapitan polskiej reprezentacji piłki nożnej pojawił się na boisku z Klarą, która coraz bardziej jest angażowana w aktywności sportowe rodziców. Towarzyszy mamie w codziennych treningach czy obozach, a także podziwia tatę, który rozgrywa mecze. Lewandowski trzymał za rękę nie tylko córkę przed spotkaniem z Estonią, ale i siostrzeńca Leona. To syn Mileny Lewandowskiej-Miros, który przyszedł na świat w 2015 roku. Co ciekawe, Lewy jest chrzestnym chłopca. Ten wyjątkowy moment, gdzie widzimy piłkarza z Klarą i Leonem już podbija polskiego X oraz Instagrama.

Anna Lewandowska otworzyła się na temat córek. Żyją tak zdrowo jak ich rodzice

Lewandowscy z dumą pokazują, jak ich córki się rozwijają. Coraz częściej udostępniają kadry z Klarą i Laurą, o których Lewa postanowiła opowiedzieć w ostatniej rozmowie. Zaczęła od starszej. - Dla niej pójście ze mną na trening jest nagrodą. Klarę muszę wręcz czasem stopować, bo ona od samego początku, jak juz miała cztery miesiące była ze mną na pierwszym obozie - wyznała trenerka w Onecie. Lewa otworzyła się także na temat zdrowego odżywiania. Zarówno Klara, jak i Laura coraz bardziej budują swoją świadomość w tym zakresie. - Są przyzwyczajone do tego, co jest u nas w lodówce i potrafią rozpoznawać, co jest zdrowie i niezdrowe. Pozwalam im spróbować [czegoś niezdrowego - przyp. red.], jeśli są np. na urodzinach, to raczej tłumaczę im, jaka będzie konsekwencja zjedzenia tego, jak mogą się czuć - wyjaśniła Anna Lewandowska. Po zdjęcia zapraszamy do galerii na górze strony.

