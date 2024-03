Cristiano Ronaldo strzelił podczas ostatniego meczu pięćdziesiątego gola, odkąd jest członkiem drużyny Al-Nassr. Stopy sportowca pamiętają to spotkanie po dziś dzień, co mogliśmy zaobserwować na jego InstaStories. W oczy rzucały się opuchlizna i czarny paznokieć. "Jego duże palce u stóp wołają o pomoc" - zauważył zaniepokojony fan. Wiele komentarzy na temat stóp Ronaldo możemy znaleźć na Instagramie lub X. Czy możemy tutaj mówić o poważnym urazie? Ekspertka postanowiła rozwiać wszelkie wątpliwości na ten temat.

Cristiano Ronaldo i jego poturbowane stopy. Wszystko przez złe buty?

Portugalski gwiazdor pokochał bardzo kontuzjogenny sport. Problemy z kolanami czy ze stopami to norma u bardzo aktywnych piłkarzy. Postanowiliśmy przedstawić ostatnie zdjęcie sportowca podolożce Agacie Korgól, znanej na Instagramie jako @agata_leczy_rany. - Występowanie na stopach pewnej ilości hiperkeratozy jest zupełnie fizjologiczne i potrzebne naszej skórze na stopach - jest to swego rodzaju mechaniczna ochrona skóry przed uciskiem i tarciem. Modzele i odciski są nagromadzeniem warstwy rogowej w miejscach, gdzie ucisk jest większy. Powodem może być zaburzona biomechanika chodu oraz nieprawidłowo dobrane obuwie - wyjaśniła.

Cristiano Ronaldo i jego stopy https://www.instagram.com/cristiano/

Cristiano Ronaldo ma mocne odciski. Podolożka uspokaja

Jest zatem o co się martwić? Tutaj ekspertka ma pozytywną wiadomość. - Intensywne uprawianie sportu w profesjonalnym obuwiu, które jest bardzo dopasowane do stopy, może sprzyjać powstawaniu modzeli i odcisków - nie jest to nic takie, czym należy się martwić. Również czarne paznokcie u osoby, która intensywnie uprawia sport, nie są niczym nadzwyczajnym - najprawdopodobniej są to pozostałości po krwiakach podpaznokciowych lub innych uszkodzeniach płytki paznokcia, które również są zupełnie normalne u sportowców - dodała ekspertka. Co na koniec poradziła piłkarzowi?

Bardzo często spotykam się z takimi problemami u biegaczy i piłkarzy. Rozwiązaniem są regularne wizyty w gabinecie podologicznym

- oznajmiła podolożka. Po zdjęcia zapraszamy do galerii.

