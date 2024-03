Nie jest tajemnicą, że Cristiano Ronaldo od dawna gromadzi fortunę, z racji wysokiej pozycji sportowej czy kontraktów reklamowych. Dużo mówi się o jego zarobkach, które mają wynosić 17 milionów euro miesięcznie. Ta kwota umożliwia nie tylko luksusowe życie na co dzień, ale i inwestowanie, o czym jest głośno w kontekście znanego piłkarza. Jesteście ciekawi, co kosztowało go ostatnio kilkadziesiąt milionów?

Cristiano Ronaldo polubił Dubaj. Być może będzie tam spędzał coraz więcej czasu

Portugalski gwiazdor miał zostać właścicielem rezydencji w Emiratach, a mianowicie willi na Jumeirah Bay, czyli "Wyspie Miliarderów", o czym donosi między innymi "The Mirror". Nieruchomość, którą w ostatnim czasie miał "upolować" piłkarz jest szacowana na 60 mln euro. Posiadłość ma ogromną powierzchnię - aż 2800 metrów kwadratowych. W środku znajduje się sześć sypialni. Ponadto dochodzą inne udogodnienia. Należą do nich prywatna plaża czy ogromny garaż. Podobno piłkarz już w tym roku ma korzystać z nowej inwestycji.

Cristiano Ronaldo postawił na miasto, w którym mieszkają szejkowie. Jednym z nich miała być zainteresowana znana aktorka

W sieci krążyły spekulacje, zgodnie z którymi Małgorzata Teodorska miała wieść życie z dubajskim szejkiem. Mówiono, że aktorka spakowała swoje walizki i przeniosła się do ukochanego. Jak było naprawdę? - Nie znam dubajskiego szejka. Może kiedyś poznam - sprostowała na Instagramie. W wywiadzie z Plejadą podsumowała z kolei, co uważa o show-biznesie. - Show-biznes był bezwzględny i brutalny. Kiedy do nich wchodzisz, stajesz się towarem. Przypomnę, że odnoszę się do czasów, kiedy portale plotkarskie dopiero zaczynały swój byt. Wszystkie chwyty dozwolone byle zaciekawić czytelnika. Sprzedawała się tania sensacja. Prawda była nudna, nie sprzedawała się. (...) Nie wiem, po co to robią. W sieci od wielu lat krążą te same nagłówki niemające nic wspólnego z prawdą. Nie reaguję. Zresztą nigdy nie reagowałam i nie chodziłam po sądach. Robię swoje i nie oglądam się za siebie - wyznała aktorka. Po zdjęcia zapraszamy do galerii.

