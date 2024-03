Polska tenisistka zwyciężyła w turnieju w Indian Wells. Rewelacyjnie poradziła sobie z reprezentantką Grecji Marią Sakkari. Po spotkaniu nie zabrakło gratulacji, które złożyła Świątek między innymi Zendaya. Gwiazda "Diuny" oraz "Euforii" najprawdopodobniej dołączyła do grana fanów Polki. Co wiadomo o szczegółach ich ostatniego spotkania?

Iga Świątek rozmawiała z Zendayą. Spotkanie z nią określiła jako "szalone"

Tenisem interesuje się coraz więcej sław. Do tego grona należy również amerykańska aktorka, która spotkała się ze Świątek. - Jeśli chce, może ze mną ćwiczyć w dowolnym momencie - wyznała tenisistka w trakcie konferencji prasowej po turnieju. Sporstmenka i aktorka bardzo się polubiły. - Na pewno spotkanie z Zendayą było szalone, ale z drugiej strony to człowiek jak każdy z nas - dodała Świątek. Zendaya, jak się okazuje, ma podobne zainteresowania co nasza tenisistka. - Przyznała, że lubi tenis i jest zachwycona z faktu, że wychodzi film o tematyce tenisowej. To musi być naprawdę ekscytujące - opisywała Świątek. - Jest wspaniałą osobą. Czuję się zaszczycona, że jestem w miejscu, w którym mogę spotkać takich ludzi - podsumowała.

Zendaya podziękowała za spotkanie Świątek. Udostępniła jej zdjęcie w mediach

Nagrania dostępne w mediach pokazują, jak aktorka i tenisistka prowadzą rozmowę z szerokimi uśmiechami na twarzach. Co o naszej sportsmence sądzi gwiazda Hollywood? "To był absolutny zaszczyt poznać ciebie i zobaczyć, jak grasz. Ogromne gratulacje!" - napisała Zendaya na InstaStories.



Co więcej wiadomo o projekcie aktorki, o którym wspomniała Świątek? Niedługo ma premierę film "Challengers", gdzie gwiazda gra profesjonalną zawodniczkę. Ciekawe, jak poradziła sobie z tym zadaniem. Całe spotkanie, w którym brała udział Iga Świątek, amerykańska gwiazda śledziła z wielkim zaangażowaniem, a obok niej siedział jej partner Tom Holland. Wideo, na którym widać tę dwójkę na widowni w Indian Wells, już podbija internet. Zobaczcie sami. Po zdjęcia zapraszamy do galerii na górze strony.