Płyną smutne wieści ze świata sportu. 21-letni bramkarz reprezentacji Mauritiusu, Mohamed El Mokhtar, zmarł 16 marca. Na co dzień bronił bramki senegalskiej drużyny AS Douanes. Okazuje się, że zawodnik doznał kontuzji podczas jednego z treningów i zapadł w śpiączkę. Jego życia nie udało się uratować.

REKLAMA

Zobacz wideo Małgorzata Werner o ostatnich chwilach ojca. "Dopóki taty nie zabrał zakład pogrzebowy, cały czas było disco polo"

Zmarł młody piłkarz. Wszystko przez zderzenie się na treningu

Na co dzień mauretański bramkarz Mohamed El Mokhtar trenował z pierwszoligowym, senegalskim klubem AS Douanes - najwyższej klasie rozgrywkowej w kraju. Podczas treningu 9 marca doszło do nieprzyjemnego zdarzenia. Zawodnik zderzył się głową z kolegą z drużyny. Po incydencie 21-latka natychmiast przewieziono do szpitala "Narodowe Centrum Medyczne", gdzie trafił na oddział intensywnej terapii. Młody piłkarz przez tydzień pozostawał w śpiączce, a lekarze walczyli o jego życie. Niestety, okazało się, że doznane obrażenia były tak mocne, że El Mokhtar zmarł. O odejściu zawodnika poinformował na platformie X profil "Afrykański Futbol". "Zaledwie 21-letni bramkarz, który otrzymywał powołania do seniorskiej kadry Mauretanii, od jakiegoś czasu był w śpiączce. Zapadł w nią po zderzeniu się głową na treningu z jednym z kolegów z AS Douanes (1. liga)". O śmierci bramkarza zawiadomiła Mauretańska Federacja Piłkarska.

Mohamed El Mukhtar już nigdy nie zagra w piłkę. Opuścił swoją biologiczną i sportową rodzinę. To wielka strata dla futbolu, który stracił cudowne dziecko, rodzący się talent

- napisał serwis Africa Foot United.

Mohamed El Mokhtar miał przed sobą wspaniałą przyszłość

Mauretański piłkarz był niezwykle cenionym sportowcem w świecie afrykańskiej piłki nożnej. Uchodził za jeden z największy talentów swojego pokolenia. El Mokhrar miał na swoim koncie trzy mecze w kadrze do lat 20. Na dodatek otrzymał powołanie do reprezentacji Mauretanii na Puchar Narodów Afryki 2021. W związku ze śmiercią zawodnika federacja przełożyła zaplanowany mecz o finał pucharu krajowego między zespołem zmarłego, który jest liderem tamtejszej 1. ligi, z wiceliderem, FC Nouadhibou.

Nie żyje 21-letni piłkarz. Uległ poważnemu wypadkowi na boisku. 'Wielka strata dla futbolu' Fot. x.com/@AfrykanskiF