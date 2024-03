Mariusz Pudzianowski w przeszłości odnosił ogromne sukcesy jako strongman. Pudzian ma na swoim koncie między innymi sześć tytułów mistrza Europy i pięć zwycięstw w mistrzostwach świata. Od jakiegoś czasu siłacz trenuje natomiast sporty walki. W grudniu 2009 roku zadebiutował w MMA. Walczył wówczas z Marcinem Najmanem, którego pokonał w ciągu 43 sekund. Dziś ma za sobą 27 walk, w których 17 zakończyło się jego zwycięstwem. Niedawno Pudzianowski pozwolił, aby Krzysztof "Fericze" Ferenc, znany z "Kanapowców", zmierzył jego biceps. Wynik zaskoczył nawet samego Pudziana.

Tyle wynosi obwód bicepsa Mariusza Pudzianowskiego. Sam Pudzian był zaskoczony

Na tiktokowym profilu Olimp Sport pojawiło się nagranie, na którym Krzysztof "Fericze" Ferenc mierzy biceps Pudziana. Trener zaspokoił tym samym ciekawość wielu fanów zawodnika MMA. - Odpowiemy na pytanie, które od dawna nurtuje każdego z was: ile Mariusz Pudzianowski ma "w łapie" - powiedział gospodarz "Kanapowców". Po dokładnych pomiarach okazało się, że obwód bicepsa Mariusza Pudzianowskiego to 52 centymetry. Wynik zaskoczył nawet samego siłacza, obstawiał on bowiem 48 centymetrów.

No, czyli ja się pomyliłem

- skwitował strongman.

Mariusz Pudzianowski Fot. Jan Kowalski / Agencja Wyborcza.pl

Mariusz Pudzianowski dysponuje gigantycznym majątkiem. Utrudniło mu to znalezienie drugiej połówki. "Dręczy mnie niepokój"

Dzięki ogromnym sukcesom, które osiągnął jako strongman, Mariusz Pudzianowski zgromadził fortunę. Siłacz zarabia wielkie pieniądze także jako zawodnik MMA, dodatkowo prowadzi kilka biznesów. Sam Pudzian przyznał, że pieniądze nie zawsze są ułatwieniem. Jeśli chodzi o znalezienie prawdziwej miłości, mogą się one stać wręcz przeszkodą. W jednym z wywiadów strongman przyznał, że jest nieufny w stosunku do kobiet. - Dręczy mnie w tej kwestii niepokój. Czy ktoś chce być ze mną dlatego, że faktycznie lubi mnie, Mariusza, czy dlatego, że jestem Pudzianem? (...) Jak już się parę razy człowiek naciął, to za kolejnym razem dmucha na zimne... Cóż, trudno... - mówił w 2009 roku w rozmowie z "Sukcesem".