Poznajecie? Lata później ta Polka odniosła gigantyczne sukcesy

Dziewczynka na zdjęciu to Anna Rogowska - polska lekkoatletka, tyczkarka, brązowa medalistka igrzysk olimpijskich. Ma na koncie tytuł mistrzyni świata (2009) i halowej mistrzyni Europy (2011). Sportsmenka letnich igrzyskach olimpijskich startowała natomiast trzykrotnie - w Atenach (2004, brązowy medal), Pekinie (2008) i Londynie (2012). Choć karierę oficjalnie zakończyła w 2015 roku, wciąż jest aktywna w mediach i komentuje wydarzenia sportowe na bieżąco.

Poznajecie? Ta dziewczynka na zdjęciu to Anna Rogowska

Anna Rogowska ma dziś 43 lata i cieszy się sportową emeryturą. "Jestem uzależniona od sportu, podróży i dobrego wina" - pisze o sobie na Instagramie, gdzie możemy zobaczyć, jak wygląda po zakończeniu kariery. Na jej profilu znajdziemy wiele starszych materiałów z jej sportowych wystąpień, jak i nowych kadrów w towarzystwie synów bliźniaków. Jakiś czas temu sama wrzuciła na Instagram zdjęcie z dzieciństwa. Poznalibyście ją? Więcej zdjęć Rogowskiej znajdziecie w naszej galerii u góry strony.

Anna Rogowska jest dziś na sportowej emeryturze i wychowuje dwójkę dzieci

Anna Rogowska wychowuje dwójkę pięcioletnich synów wspólnie z mężem Jackiem Torlińskim. Co ciekawe, mężczyzna był trenerem Rogowskiej. Lekkoatletka w wywiadzie dla Interii wyznała, że choć ich relacja na początku była trudna, to dziś są dla siebie najlepszymi przyjaciółmi. - Czasem śmiejemy się, że nasz największy sukces to to, że jesteśmy nadal ze sobą. Nasz układ był wyjątkowy, ciągnął nas w górę, ale bywał też bardzo trudny pod wieloma względami. Zawsze jednak byliśmy przyjaciółmi, rozmawialiśmy dużo ze sobą. Nie było sytuacji, że jedna strona była obrażona przez dzień, tydzień czy miesiąc, zawsze staraliśmy się rozmawiać konkretnie i rozwiązywać problemy - powiedziała. Rogowska podkreśla przy tym, że gdzie jest taka potrzeba, nie boi się poprosić o pomoc terapeuty, który pomógł jej w przeszłości. - Jeśli sobie nie radziliśmy, prosiliśmy o pomoc z zewnątrz. Przez większość kariery pracowałam z psychologiem, on bardzo mnie wspierał, również bardzo mocno rozwinął mojego trenera - wyjaśnia.

