Szokujące doniesienia ws. Rzeźniczaka. Fani mogą już go nie zobaczyć na murawie

Jakub Rzeźniczak po fali krytyki, jaka go spotkała za sprawą kontrowersyjnego wywiadu u Żurnalisty, w którym opowiedział sporo o swoim życiu prywatnym, trochę przystopował z informacjami na swój temat. Piłkarz skupił się na sobie. Najważniejsze dla niego miało dopiero nadejść - ożenił się z ukochaną partnerką, Publikujniedawno na świat przyszła ich córka Antonina. Zarówno Rzeźniczak, jak i jego żona przepadli na punkcie dziewczynki! Chętnie pokazują w mediach społecznościowych, jak spędzają czas z córką czy jak urządzili jej pokój. Trzeba przyznać, że sielskie życie bardzo im służy!

REKLAMA

Zobacz wideo Rzeźniczak pokazał, jak zajmuje się córką

Jakub Rzeźniczak w Clout MMA? To mogłoby wiele zmienić

Jak się jednak okazuje, przed Jakubem Rzeźniczakiem mogą wkrótce pojawić się nowe wyzwania. Po głośnym wywiadzie rozwiązano jego kontrakt z Kotwicą Kołobrzeg, ale na zastrzyk gotówki sportowiec nie ma co narzekać. Wszystko za sprawą federacji Clout MMA, która, jak podał portal meczyki.pl miała zaproponować piłkarzowi walkę. W szeregach Clout MMA znajdziemy sporo zawodników ze sportową przeszłością. Tomasz Hajto, Zbigniew Bartman, Tomasz Sarara czy Błażej Augustyn to tylko część z nich. Skontaktowaliśmy się z Jakubem Rzeźniczakiem, by potwierdzić te informacje, jednak do czasu publikacji artykułu nie otrzymaliśmy odpowiedzi. Więcej zdjęć Jakuba Rzeźniczaka znajdziecie w naszej galerii na górze strony.

Rzeźniczakowie ujawnili kulisy ślubu w Miami. "To był ciężki czas". Pomagał im znany kolega

Jakub Rzeźniczak wraz z żoną Pauliną gościli niedawno w studiu Izabeli Janachowskiej, gdzie opowiedzieli o przygotowaniach do ślubu i zaręczynach. Jak się okazało, decyzję o ślubie podjęli spontanicznie. Oboje byli w dość kiepskim momencie życia. W wieku zaledwie roku zmarł Oliwier - syn piłkarza i jego ekspartnerki - Magdy Stępień, a Paulina poroniła ich wspólne dziecko. Remedium na wszystkie smutki miał być właśnie... ślub. Wspólnie uznali, że będzie to nowy początek. "To była spontaniczna decyzja, bo leżeliśmy razem w salonie jeszcze w Płocku. To był ten ciężki czas po śmierci Oliwiera, po tym, jak Paulinka poroniła. Tak leżeliśmy, było nam ciężko, i powiedziałem wtedy: "Chodź, weźmiemy ślub w Miami, to będzie taki nowy początek". Chwilę porozmawialiśmy i postanowiliśmy, że tak zrobimy - skomentował wówczas sportowiec.