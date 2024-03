Maria Szarapowa zmieniła wizerunek. 'Prawie nie do poznania'

Maria Szarapowa należy do grona najbardziej popularnych tenisistek w historii. Uznawano ją nie tylko za jedną z najlepszych, lecz także najładniejszych i najbardziej stylowych. Gdy tylko pojawiła się na korcie w wieku 17 lat, od razu zachwyciła. Zdobyła też spore grono adoratorów, którzy zauroczyli się także w jej blond włosach. Na koncie ma mnóstwo zwycięstw, w tym m.in. zwyciężyła Autralian Open czy French Open. W 2020 roku podjęła jednak decyzję o zakończeniu kariery. Przez prawie 20 lat zdobyła ogromny majątek, który wynosi kilkadziesiąt milionów dolarów. Dziś jest na emeryturze i korzysta z życia.

Maria Szarapowa zmieniła wizerunek. Jak dziś wygląda?

"Jak można zostawić jedyne życie, jakie znasz? Jak możesz odejść z kortu, na którym trenowałaś od kiedy byłeś młodą dziewczynką, porzucić grę, którą kochasz? Tę, która przyniosła ci nieopisaną radość i wielkie łzy? Sport, w którym znalazłaś rodzinę i kibiców, którzy wspierali cię przez ponad 28 lat? Jestem w tym nowa, więc wybaczcie mi. Żegnam się z tenisem" - napisała w 2020 roku. Maria Szarapowa po tym, jak zakończyła karierę sportową, skupiła się na życiu prywatnym. Wyszła za mąż, a w 2022 roku została mamą. Urodziła syna, któremu nadała imię Teodor. Była tenisistka niedawno zjawiła się w Paryżu, gdzie trwał Fashion Week. Tam spotkała się z Victorią Beckham, która jest jedną z jej ulubionych projektantek. Wspólnym zdjęciem pochwaliła się na Instagramie, dzięki czemu możemy zobaczyć, jak teraz wygląda.

"Nic nie powstrzymuje VB, nawet złamana stopa! Cieszę się, że zobaczę wasze piękne dzieła tego wieczoru" - podpisała post. W komentarzach pojawiło się wiele miłych słów pod adresem Szarapowej, a fani od razu zauważyli, że zmieniła kolor włosów. Zapozowała również w bardziej naturalnym makijażu, niż w tym, w którym pokazywała się wcześniej. "Prawie nie do poznania", "Dlaczego nie pracujesz jako modelka? Wyglądasz jak one", "Zawsze piękna" - komplementują. 36-latka niedawno rozjaśniła włosy, co sprawiło, że jej cera prezentuje się promienniej. Zdjęcia Marii Szarapowej znajdziecie w naszej galerii na górze strony.