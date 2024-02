Arkadiusz Milik świętował 30. urodziny z ukochaną. "Miłość mojego życia"

Arkadiusz Milik jest obecnie piłkarzem Juventusu Turyn. Przez lata zawodnik był w związku z Jessicą Ziółek, ale ostatecznie kilka lat temu para się rozstała. Milik na długo nie został sam. Związał się z influencerką, Agatą Sieramską znaną pod pseudonimem Agatycze. Para wspólnie celebrowała 30. urodziny sportowca.

Arkadiusz Milik świętował 30. urodziny z dziewczyną

Agata Sieramska i Arkadiusz Milik oficjalnie ogłosili, że są parą w walentynki 2022 roku. Od tego czasu chętnie dzielą się wspólnymi zdjęciami w social mediach. Influencerka zajmuje się przede wszystkim branżą fitness i dzięki temu zgromadziła na Instagramie ponad 200 tysięcy fanów jej twórczości. Z okazji 30. urodzin partnerka postanowiła dodać dedykowany post. Podpisała go: "Wszystkiego najlepszego dla miłości mojego życia. Happy 30th". Na trzech ujęciach widzimy parę w objęciach. Milik ubrał niebieski, dopasowany garnitur w paski i białą koszulę. Agata postawiła na długą, brązową sukienkę. Pozują na tle ekskluzywnego butiku, najprawdopodobniej we Włoszech, gdzie na co dzień gra piłkarz. W komentarzach nie zabrakło życzeń, w tym pojawiło się serduszko od Mariny, żony Wojciech Szczęsnego, oraz zwrot "Cudni" od Honoraty Skarbek. Na InstaStories influencerki pojawiły się zdjęcia z tortem, które znajdziesz w naszej galerii na górze strony.

Była narzeczona Arkadiusza Milika szczerze o zdradach

Piłkarz Juventusu Turyn przez lata był w związku z Jessicą Ziółek. Para rozpoczęła związek, gdy oboje mieli po 18 lat. W 2019 roku w Grecji doszło do zaręczyn, lecz o rozpadzie relacji zaczęto mówić w 2021 roku. Obecnie Ziółek jest zaręczona z bramkarzem Lecha Poznań, Miłoszem Mleczko. W wywiadzie u Żurnalisty poruszony został temat zdrad. Kobieta wyznała, że nigdy nie udowodniła, że Milik ją zdradził, lecz miała podstawy, by podejrzewać, że rzekomo nie jest jej wierny.

To, że mamy wspólnych znajomych, więc chodziły takie plotki, że "posłuchaj, dowiedziałam się, że jak już byłaś w Polsce, to ona jeździła do niego". I nigdy nie zostało mi powiedziane, kto to był, tylko było powiedziane: 'ona jeździła już do niego, oni są ze sobą, oni są jakby szczęśliwi'. Bardziej takie rzeczy dochodziły do mnie

- wyznała.

