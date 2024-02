Harry Kane na co dzień gra w Bayernie Monachium. 27 marca 2015 roku zadebiutował w reprezentacji Anglii w eliminacjach do Mistrzostw Europy w meczu z Litwą. Zaledwie dwie minuty po wejściu na boisko, wpisał się na listę strzelców, a podczas Mistrzostw Świata w 2018 roku zdobył aż sześć bramek.

REKLAMA

Zobacz wideo Zmierzch Lewandowskiego. "Jego następca jest dwie półki wyżej"

Harry Kane poznał żonę w wieku 11 lat. Romantyczna historia z Davidem Beckhamem w tle

Harry Kane na boisku potrafi zrobić prawdziwą rewolucję i zasiać niemały ferment. W życiu prywatnym od lat jest wierny Katie Goodland, z którą zna się jeszcze z czasów szkolnych. Co ciekawe, oboje wspólnie grali w szkółce piłkarskiej założonej przez Davida Beckhama. W sieci można nawet zobaczyć ich wspólne zdjęcie z ówczesnym kapitanem reprezentacji Anglii [Beckhamem - red.]. Fotografia pochodzi z 2005 roku. Kane miał wówczas 11 lat. W 2017 roku, pół roku po narodzinach pierwszej córki, zaręczyli się. Rok później na świat przyszła ich druga córka, a w 2020 roku syn. W 2021 roku wzięli ślub. Najmłodsza pociecha pary, drugi syn, przyszła na świat w 2023 roku. Sam Kane opowiadał, że Goodland była przy nim od samego początku jego kariery. Więcej zdjęć Harry'ego Kane'a znajdziecie w naszej galerii na górze strony.

Kapitan reprezentacji Anglii poznał swoją żonę w wieku 11 lat. W tle David Beckham Kane poznał żonę dzięki Beckhamowi? fot. Facebook/ Frankie's Analysis

Harry Kane jest niekwestionowanym królem strzelców. Świetną formę prezentuje od najmłodszych lat

Kane zadebiutował w pierwszej drużynie Tottenhamu Hotspur 25 sierpnia 2011 roku w meczu Ligi Europy UEFA ze szkockim Heart of Midlothian. Stało się to niespełna miesiąc po jego osiemnastych urodzinach. Szybko został odkryty przez scoutów Tottenhamu, a jeszcze szybciej stał się kluczowym zawodnikiem tego klubu. W sezonie 2014/2015 zdobył 21 bramek w Premier League i został wybrany "Najlepszym Młodym Zawodnikiem Roku (PFA Young Player of the Year)". Kilkukrotnie zdobył tytuł króla strzelców. 12 sierpnia 2023 roku został zaprezentowany jako nowy piłkarz Bayernu Monachium. Jego kontrakt ma trwać cztery lata. Klub zapłacił za niego 110 milionów euro, tym samym czyniąc go najdroższym piłkarzem w historii Bundesligi.