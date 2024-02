Dani Alves został oskarżony przez 23-latkę o gwałt. Do zdarzenia miało dojść 30 grudnia 2022 r. w jednym z klubów nocnych w Barcelonie. Dzień później na policję zgłosiła się ofiara sportowca. Były piłkarz czekał na wyrok w areszcie, do którego trafił na początku 2023 roku. Sąd kilkukrotnie oddalał prośbę, by Brazylijczyk czekał na proces pod nadzorem domowym, gdyż obawiano się, że może uciec z kraju. 22 lutego poinformowano o wyroku w głośnej sprawie. Sam zainteresowany nie przyznawał się do winy. Wiadomo, że spędzi w więzieniu prawie pięć lat.

Dani Alves skazany. Został oskarżony o napaść na tle seksualnym

Dani Alves w trakcie trwania procesu wielokrotnie zmieniał zeznania, podczas gdy jego ofiara trzymała się jednej wersji wydarzeń. Utrzymywał, że jest niewinny, a do zbliżenia miało dojść za obopólną zgodą. Na jaw wyszło, że w momencie napaści znajdował się pod wpływem alkoholu. Policjanci w toalecie barcelońskiego klubu Sutton znaleźli odciski palców, które należały do młodej kobiety. Przebadano również bieliznę, którą 23-latka przekazała policji. Laboratoryjne testy DNA wykryły na niej ślady nasienia piłkarza.

Nie powiedziała, że chce wyjść, nie powstrzymywałem jej przed wyjściem. Nie uderzyłem jej ani nie złapałem za włosy. Nie jestem tego typu mężczyzną, nie jestem agresywny

- cytuje słowa Daniego Alvesa "Mundo Deportivo" z procesu, który odbył się w dniach 5-7 lutego, zaznaczając, że 40-latek miał płakać podczas składania zeznań.

Dani Alves usłyszał w czwartek 22 lutego wyrok skazujący i spędzi prawie pięć lat za kratami. Po wyjściu na wolność przez kolejne pięć lat będzie znajdował się pod policyjnym nadzorem. Brazylijczyk ma również zakaz zbliżania się do ofiary. Jest zobowiązany zapłacić jej 150 tysięcy euro zadośćuczynienia oraz pokryć wszystkie koszty procesu.

