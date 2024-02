Agnieszka Kobus-Zawojska jest wioślarką z wieloma sportowymi sukcesami. Zdobyła srebrny i brązowy medal na igrzyskach olimpijskich, jest mistrzynią świata i Europy. Ostatnio sporo pozmieniało się w jej życiu prywatnym. Sportowczyni pod koniec 2017 roku poślubiła Macieja Zawojskiego, a niedawno na świat przyszła ich córka Urszula. Teraz Kobus-Zawojska pokazała, jak wygląda jej brzuch kilka dni po porodzie.

Agnieszka Kobus-Zawojska pokazała brzuch po porodzie

Agnieszka Kobus-Zawojska była aktywna przez cały czas oczekiwania na dziecko. Na Instagramie dzieliła się z obserwatorkami treningami, nawet w zaawansowanej ciąży. Wioślarka pokazuje, że po porodzie nie ma płaskiego brzucha, co jest całkowicie normalne. Na nagraniu, które opublikowała widać też rozstępy. Agnieszka Kobus-Zawojska planuje na spokojnie wrócić do formy, chociaż nie ukrywa, że nie jest jej łatwo akceptować zmiany w ciele. "Kilogramy są nieuniknione w tym etapie życia" - napisała na nagraniu i dodała w poście:

Zaczynamy. Najtrudniejsze w tym wszystkim dla mnie było zaakceptować pewne zmiany. Pracowałam nad tym i pracuje, aby być mniej surową dla siebie. Łatwiej mi zaakceptować ten stan kiedy patrzę na tę słodzinkę na łóżku. Zaczynamy powrót do formy. Oczywiście na razie od ograniczenia słodyczy i spacerów. Na kolejne kroki przyjdzie czas.

Wioślarka może liczyć na wsparcie obserwatorów, którzy doceniają jej naturalność w mediach społecznościowych. "Cudowne jest to, że pokazujesz autentyczność!", "Podziwiam za tę bezkompromisową naturalność i prawdziwość. Piękno w najczystszej postaci", "Jesteś piękna niezależnie od kilogramów" - czytamy.

Agnieszka Kobus-Zawojska podzieliła się zdjęciami z porodówki

Agnieszka Kobus-Zawojska, odkąd została mamą, chętnie dzieli się zdjęciami i nagraniami z córką w sieci. Pojawiło się u niej na Instagramie także kilka ujęć z sali porodowej. "To była podróż pełna wzlotów i gorszych chwil, a dopiero się co rozpoczęła. To był jedyny nasz wyścig zakończony tym najważniejszym 'złotym medalem'. Każdy inny jest mniej istotny" - pisała. Zdjęcia znajdziecie w galerii na górze strony.